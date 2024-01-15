"Укрепить восточный фланг": в МИД Польши согласны разместить войска ФРГ на своей территории

По мнению замминистра МИД Польши Анджея Шейны, учитывая войну за восточной границей, любая помощь со стороны союзников должна приветствоваться.

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Польша должна согласиться на размещение военнослужащих Германии на своей территории. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita от 15 января.

Замглавы МИД упомянул о том, что в начале вторжения ВС РФ в Украину тогдашний посол Германии Арндт Фрейтаг фон Лорингховен спросил, хочет ли Польша, чтобы немецкие солдаты усилили восточный фланг НАТО в нашей стране. Председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский тогда ответил отказом.

Шейна отметил, у него другое мнение на этот счет. По его словам, во времена, когда за восточной границей идет война, приветствуются любая помощь и сотрудничество со стороны союзников.

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"Так что если немцы захотят укрепить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, herzlich willkommen!" — сказал он.

Шейна заявил, что в сферах экономики и безопасности внешняя политика должна быть "эффективной, а не показной". Дипломат подчеркнул, что недавний инцидент с проникновением российской ракеты на территорию Польши показывает важность размещения в стране немецкой батареи Patriot.

"Германия – не только наши союзники, но и наши экономические друзья", — заявил замглавы дипломатического ведомства.

Напомним, 13 января в Польше поднимали истребители F-16 из-за ракетного обстрела Украины. В Оперативном командовании ВС Польши отметили, что самолеты пришлось запустить для активизации необходимых процедур для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.

Ранее, 11 января, СМИ сообщили, что предприятие Bumar-Labedy передало Польше 4 модернизированных танка Leopard 2PLM1. Таким образом польская армия имеет уже 62 танка Leopard 2 в версии PL и PLM1 из 142 заказанных.