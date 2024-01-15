"Зміцнити східний фланг": у МЗС Польщі згодні розмістити війська ФРН на своїй території

На думку заступника міністра МЗС Польщі Анджея Шейни, з огляду на війну за східним кордоном, будь-яку допомогу з боку союзників слід вітати.

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Польща повинна погодитися на розміщення військовослужбовців Німеччини на своїй території. Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна в інтерв'ю виданню Rzeczpospolita від 15 січня.

Заступник голови МЗС згадав про те, що на початку вторгнення ЗС РФ в Україну тодішній посол Німеччини Арндт Фрейтаг фон Лорінгховен запитав, чи хоче Польща, щоб німецькі солдати посилили східний фланг НАТО в нашій країні. Голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський тоді відповів відмовою.

Шейна зазначив, у нього інша думка стосовно цього. За його словами, за часів, коли за східним кордоном триває війна, вітаються будь-яка допомога і співпраця з боку союзників.

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"Тож якщо німці захочуть зміцнити східний фланг НАТО в Польщі, як вони це зробили в Литві, herzlich willkommen!" — сказав він.

Шейна заявив, що у сферах економіки та безпеки зовнішня політика має бути "ефективною, а не показною". Дипломат наголосив, що нещодавній інцидент із проникненням російської ракети на територію Польщі засвідчує важливість розміщення в країні німецької батареї Patriot.

"Німеччина — не тільки наші союзники, а й наші економічні друзі", — заявив заступник голови дипломатичного відомства.

Нагадаємо, 13 січня в Польщі піднімали винищувачі F-16 через ракетний обстріл України. В Оперативному командуванні ЗС Польщі зазначили, що літаки довелося запустити для активізації необхідних процедур для гарантування безпеки повітряного простору Польщі.

Раніше, 11 січня, ЗМІ повідомили, що підприємство Bumar-Labedy передало Польщі 4 модернізовані танки Leopard 2PLM1. Таким чином польська армія має вже 62 танки Leopard 2 у версії PL і PLM1 зі 142 замовлених.