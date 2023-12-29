Маневрувала 3 хвилини: російська ракета залетіла на 40 км вглиб Польщі, — генерал

Польський генерал Мацей Кліщ наголосив, що весь шлях польоту об'єкта над польською територією відстежувався радіолокаційними системами.

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Під час ракетного удару по Україні у пʼятницю, 29 грудня, близько 7:00 ранку за місцевим часом повітряний простір Польщі перетнула російська ракета й перебувала там орієнтовно три хвилини. Про це на брифінгу заявив оперативний командувач Війська Польського генерал Мацей Кліщ, повідомляє РАР.

Генерал зазначив, що ця ніч "була важкою" для України й "напруженою для всіх елементів польської системи протиповітряної оборони".

Оперативний командувач Війська Польського генерал Мацей Кліщ. Фото: Dowództwo WOT

За його словами, весь шлях польоту об'єкта над польською територією відстежувався радіолокаційними системами. Кліщ додав, що порушення повітряного простору тривало близько трьох хвилин, об’єкт залетів на 40 кілометрів углиб.

"У зв'язку з маневрами, які вона здійснювала, і її вильотом з польського повітряного простору, я, як оперативний командувач, не ухвалював жодних рішень щодо цього об'єкта", — наголосив командувач.

Ракета повернулася на територію України

Кліш зазначив, що лише одна із зафіксованих ракет порушила повітряний простір Польщі. Він додав, що згодом ця ракета повернулася на територію України.

Крім того, генерал наголосив, що не може підтвердити, що "це результат протиракетної оборони України".

"Я нічого не знаю на цю тему", — сказав він.

У Польщу залетіла російська ракета: що відомо

Під час ракетного удару по Україні, який відбувся вранці 29 грудня, повітряний простір Польщі перетнула російська крилата ракета. Відповідні служби бачили її на радарах і простежили маршрут. Для додаткового підтвердження інформації в місцевість, де її помітили, надішлють пошукову партію.

Згодом глава кабінету президента Польщі Марцін Масталерек повідомив, що польський лідер Анджей Дуда обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом випадки порушення повітряного простору Польщі під час ракетної атаки, проведеної Росією проти України.

Обстріл України 29 грудня: що відомо

Нагадуємо, вдень 29 грудня ЗС РФ здійснили ще одну повітряну атаку. Цього разу ракети летіли в напрямку Сміли Черкаської області: є інформація про руйнування та поранених людей.

Оприлюдненим президентом РФ Володимиром Зеленським, росіяни запустили по Україні сотні ракет.

Протягом кількох годин лунали вибухи в кількох областях України: від Сумщини та Київщини до Харківщини, Одеської та Львівської областей. Ворожі снаряди вбили близько 18 українців, 132 отримали поранення. Кількість постраждалих збільшується — військові адміністрації уточнюють дані.