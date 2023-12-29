Порушення повітряного простору: Дуда обговорив зі Столтенбергом падіння російської ракети

Влада Польщі на тлі падіння в країні російської ракети заявила, що постійно контактує з лідерами НАТО для контролю ситуації.

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Польський лідер Анджей Дуда обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом випадки порушення повітряного простору Польщі під час ракетної атаки, проведеної Росією проти України. Про це повідомляє глава кабінету президента Польщі Марцін Масталерек у своєму Twitter-акаунті.

За його словами, Польща постійно контактує з лідерами НАТО для контролю ситуації.

"Розмова стосувалася порушення повітряного простору Польщі. Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками від самого початку", — зазначив Масталерека.

Пост Марціна Масталерека

У Польщу залетіла російська ракета: що відомо

Під час ракетного удару по Україні, який відбувся вранці 29 грудня, повітряний простір Польщі перетнула російська крилата ракета. Відповідні служби бачили її на радарах і простежили маршрут. Для додаткового підтвердження інформації в місцевість, де її помітили, надішлють пошукову партію.

Глава Генштабу Польщі заявив, що невідомий об'єкт, який перетнув повітряний кордон країни, є російською ракетою. Ракету засікли радіолокаційні станції: стежили, як вона розвернулася і полетіла назад в Україну.

Обстріл України 29 грудня: що відомо

Нагадуємо, вдень 29 грудня ЗС РФ здійснили ще одну повітряну атаку. Цього разу ракети летіли в напрямку Сміли Черкаської області: є інформація про руйнування та поранених людей.

Оприлюдненим президентом РФ Володимиром Зеленським, росіяни запустили по Україні сотні ракет. Протягом кількох годин лунали вибухи в кількох областях України: від Сумщини та Київщини до Харківщини, Одеської та Львівської областей. Ворожі снаряди вбили близько 18 українців, 132 отримали поранення. Кількість постраждалих збільшується — військові адміністрації уточнюють дані.