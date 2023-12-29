Нарушение воздушного пространства: Дуда обсудил со Столтенбергом падение российской ракеты

Власти Польши на фоне падения в стране российской ракеты заявили, что постоянно контактируют с лидерами НАТО для контроля ситуации.

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Польский лидер Анджей Дуда обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом случаи нарушения воздушного пространства Польши в ходе ракетной атаки, проведенной Россией против Украины. Об этом сообщает глава кабинета президента Польши Марцин Масталерек в своем Twitter-аккаунт.

По его словам, Польша постоянно контактирует с лидерами НАТО для контроля ситуации.

"Разговор касался нарушения воздушного пространства Польши. Мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками с самого начала", — отметил Масталерека.

Пост Марцина Масталерека

В Польшу залетела российская ракета: что известно

Во время ракетного удара по Украине, который состоялся утром 29 декабря, воздушное пространство Польши пересекла российская крылатая ракета. Соответствующие службы видели ее на радарах и проследили маршрут. Для дополнительного подтверждения информации в местность, где ее заметили, пришлют поисковую партию.

Глава Генштаба Польши заявил, что неизвестный объект, который пересек воздушную границу страны, является российской ракетой. Ракету засекли радиолокационные станции: следили, как она развернулась и полетела обратно в Украину.

Обстрел Украины 29 декабря: что известно

Напоминаем, днем 29 декабря ВС РФ совершили еще одну воздушную атаку. На этот раз ракеты летели в направлении Смелы Черкасской области: есть информация о разрушениях и раненых людях.

Обнародованным президентом РФ Владимиром Зеленским, россияне запустили по Украине сотни ракет. В течение нескольких часов раздавались взрывы в нескольких областях Украины: от Сумщины и Киевщины до Харьковщины, Одесской и Львовской областей. Вражеские снаряды убили около 18 украинцев, 132 получили ранения. Количество пострадавших увеличивается — военные администрации уточняют данные.