Скандальный экс-депутат проводит отложенный отпуск с женой из Африки на 28 лет моложе его (фото)

Жена Саймона Данчука не смогла получить разрешение на проживание в Великобритании. Министерство внутренних дел отклонило ее первую заявку.

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Бывший британский парламентарий от Лейбористской партии 56-летний Саймон Данчук проводит отсроченный медовый месяц с 28-летней женой из Руанды. Об этом пишет The Daily Mail.

Традиционная руандийская свадебная церемония состоялась в столице Кигали в июле прошлого года.

Медовй месяц Саймона Данчука и Клодин Увамахоро

Но в свадебное путешествие новобрачные отправились пять месяцев спустя из-за того, что косметолог Клодин Увамахоро не смогла получить разрешение на проживание в Великобритании. Министерство внутренних дел отклонило ее первую заявку.

Медовй месяц Саймона Данчука и Клодин Увамахоро

Во время отпуска в Руанде молодожены катались на качелях и плавали в бассейне, играли в волейбол и делали селфи у водопада.

Медовй месяц Саймона Данчука и Клодин Увамахоро

Бывший депутат парламента, отец четырех детей, познакомился со своей новой женой в испанском ресторане, когда был в командировке. Он сделал ей предложение спустя семь месяцев после первой встречи.

Сообщается, что Клодин познакомила мужа с родителями во время медового месяца. Пока решаются вопросы, связанные с визой и разрешением переехать в Великобританию, Клодин будет жить в Руанде. Саймон Данчук, в свою очередь, займется в центральноафриканской стране проектами местного самоуправления.

Бывший представитель британского парламента, который прежде был дважды женат, называет новую избранницу "идеальной женщиной", и говорит, что они думают о детях, хотя Клодин знает о противоречивом прошлом мужа.

Прежде Данчук был женат на Соне Россингтон, матери его старших детей: 25-летнего Джорджа и 20-летней Мэри.

Спустя 10 лет он женился на "королеве селфи" Карен Берк, получившей свое прозвище за фото с декольте, которыми она делилась в сети.

Свадьба Саймона Данчука и Клодин Увамахоро

Их брак распался в 2015 году после того, как общественности стало известно, что депутат использовал стол в офисе избирательного округа для личных взаимоотношений с 22-летней женщиной. С девушкой, о которой идет речь, депутат познакомился в Twitter за несколько дней до того.

Саймон Данчук представлял в парламенте Рочдейл в период с 2010 по 2017 год. Но он лишился должности из-за случая с 17-летней девушкой, которой отправлял сообщения личного характера.

Санкций со стороны Палаты общин избежать удалось, но местные жители устроили акцию протеста и потребовали отставки.

После этого он публично заявил, что "нет хуже дурака, чем старый дурак", и признал, что допустил глупость, когда переписывался со студенткой драматического факультета. В свое оправдание он сказал, что это произошло в сложный период, когда он переживал расставание "королевой селфи".

Теперь же после встречи с новой возлюбленной, Клодин Увамахоро, бывший парламентарий говорит, что они "будут вместе навсегда".

Напомним, что 65-летний мэр из Бразилии проводил отпуск с 16-летней женой, которая после медового месяца вернулась за школьную парту.

Также сообщалось, что 12 января принц Брунея Абдул Матин показал первые фото со свадьбы.