Скандальний ексдепутат проводить відкладену відпустку з дружиною з Африки, яка на 28 років молодша за нього (фото)

Дружина Саймона Данчука не змогла отримати дозвіл на проживання у Великій Британії. Міністерство внутрішніх справ відхилило її першу заявку.

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Колишній британський парламентарій від Лейбористської партії 56-річний Саймон Данчук проводить відтермінований медовий місяць із 28-річною дружиною з Руанди. Про це пише The Daily Mail.

Традиційна руандійська весільна церемонія відбулася в столиці Кіґалі в липні минулого року.

Медовий місяць Саймона Данчука і Клодін Увамахоро

Але у весільну подорож молодята вирушили через п'ять місяців через те, що косметолог Клодін Увамахоро не змогла отримати дозвіл на проживання у Великій Британії. Міністерство внутрішніх справ відхилило її першу заявку.

Медовий місяць Саймона Данчука і Клодін Увамахоро

Під час відпустки в Руанді молодята каталися на гойдалках і плавали в басейні, грали у волейбол і робили селфі біля водоспаду.

Медовий місяць Саймона Данчука і Клодін Увамахоро

Колишній депутат парламенту, батько чотирьох дітей, познайомився зі своєю новою дружиною в іспанському ресторані, коли був у відрядженні. Він освідчився їй через сім місяців після першої зустрічі.

Повідомляється, що Клодін познайомила чоловіка з батьками під час медового місяця. Поки вирішуються питання, пов'язані з візою і дозволом переїхати до Великої Британії, Клодін житиме в Руанді. Саймон Данчук, зі свого боку, займеться в центральноафриканській країні проєктами місцевого самоврядування.

Колишній представник британського парламенту, який був двічі одружений, називає нову обраницю "ідеальною жінкою", і каже, що вони думають про дітей, хоча Клодін знає про суперечливе минуле чоловіка.

Раніше Данчук був одружений із Сонею Россінгтон, матір'ю його старших дітей: 25-річного Джорджа і 20-річної Мері.

Через 10 років він одружився з "королевою селфі" Карен Берк, яка отримала своє прізвисько за фото з декольте, якими ділилася в мережі.

Весілля Саймона Данчука і Клодін Увамахоро

Їхній шлюб розпався 2015 року після того, як громадськості стало відомо, що депутат використовував стіл в офісі виборчого округу для особистих взаємин із 22-річною жінкою. З дівчиною, про яку йдеться, депутат познайомився в Twitter за кілька днів до того.

Саймон Данчук представляв у парламенті Рочдейл у період з 2010 по 2017 рік. Але він позбувся посади через випадок із 17-річною дівчиною, якій надсилав повідомлення особистого характеру. Санкцій з боку Палати громад уникнути вдалося, але місцеві жителі влаштували акцію протесту і зажадали відставки.

Після цього він публічно заявив, що "немає гіршого дурня, ніж старий дурень", і визнав, що припустився дурниці, коли листувався зі студенткою драматичного факультету. На своє виправдання він сказав, що це сталося в складний період, коли він переживав розставання з "королевою селфі". Тепер же після зустрічі з новою коханою, Клодін Увамахоро, колишній парламентарій каже, що вони "будуть разом назавжди".

Нагадаємо, що 65-річний мер із Бразилії проводив відпустку з 16-річною дружиною, яка після медового місяця повернулася за шкільну парту.

Також повідомлялося, що 12 січня принц Брунею Абдул Матін показав перші фото з весілля.