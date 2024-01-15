"Борт судна поражен": корабль у берегов Йемена атаковали ракетой (карта)

По данным управления морских торговых операций Великобритании, инцидент произошел возле города Аден в акватории Йеменского залива.

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Корабль в акватории Йеменского залива подвергся ракетному нападению вблизи берегов Йемена. Об этом сообщает управление морских торговых операций Великобритании в Twitter.

"Левый борт судна был поражен ракетой сверху", — сказано в сообщении.

В соответствии с предоставленной картой, событие имело место около города Аден, как сообщается в распространенной информации от управления.

Также в источнике подчеркнули, что проходящим по данному маршруту кораблям уже рекомендовали придерживаться осторожности возле берегов Йемена.

Отчет управления морских торговых операций Великобритании

Ранее, 1 января, сообщалось, что хуситы снова атаковали суда в Красном море. По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, власти Ирана должны помочь остановить нападения йеменских хуситов, поскольку они издавна поддерживают их.

Ранее сообщалось, что возле Йемена ракета атаковала танкер с нефтью РФ. По данным британского ведомства UKMTO, ракета прошла в 500 метрах от танкера, затем к торговым кораблям стали подплывать лодки. В свою очередь, США нанесли больше 100 точечных ударов по производственным комплексам, радарам и ПВО йеменских повстанцев.