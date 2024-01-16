В Украине разработали бронебойный боеприпас EFP-S для FPV-дронов (фото)

Боеприпас предназначен для поражения легкобронированной техники противника — самоходных артиллерийских установок, БМП, бронетранспортеров и др.

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Украинские оружейники разработали новый бронебойный боеприпас для FPV-дронов. Боеприпас EFP-S эффективен против легкобронированной техники, которая защищена антидроновыми средствами и оснащена защитой от кумулятивных снарядов. Об этом 15 января сообщил Telegram-канал Army of Drones.

С помощью нового боеприпаса украинские беспилотники смогут эффективно уничтожать вражеские самоходные установки (САУ), боевые машины пехоты (БМП), бронетранспортеры и другую легкобронированную технику.

"Боевая часть нового боеприпаса EFP-S имеет "ударное ядро", мощное заброневое действие и большую дальность дистанционного поражения", — пишут авторы публикации.

Также сообщаются и тактико-технические характеристики боеприпаса:

вес поражающего элемента — 165 г;

скорость поражающего элемента — 1800 м/с;

радиус эффективного поражения — 8 метров.

Боеприпас EFP-S состоит из: съемной части корпуса, винтов крепления съемной части, колпачка для фиксации детонатора, адаптера для крепления к раме дрона, прицела для выверки курсовой камеры и резиновой подкладки.

Вся конструкция крепится к беспилотнику с помощью нейлоновых хомутов.

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Напомним, в Минобороны Великобритании полагают, что Вооруженные силы РФ не могут противостоять ударам украинских FPV-дронов в ходе боевых действий на левом берегу Херсонской области. Сообщается, что оккупанты там потеряли до 90% боевой техники.