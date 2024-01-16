Месть за активность на левом берегу: ВС РФ сбросили 13 авиабомб на Херсонщину, — Гуменюк

По словам начальницы пресс-центра ОК "Юг", от действий противника пострадали как административные здания, так и жилые дома. Террор со стороны оккупантов продолжается.

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Российские оккупанты продолжают активности на юге Украины и увеличили количество ударов по правобережной части Херсонской области. Об этом заявила начальница пресс-сцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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ВС РФ возобновили штурмы: Гуменюк рассказала о тяжелой ситуации на левобережье Днепра (видео)

По ее словам, только за последние сутки зафиксировано, что противник выпустил по освобожденной части Херсонской области 13 управляемых авиабомб. В результате пострадали как жилые дома, так и административные здания.

При этом Наталья Гуменюк считает, что ВС РФ специально создали определенное напряжение в воздухе, чтобы отвести внимание от своих самолетов, которые они накануне потеряли.

"Они активизировали тактическую авиацию за минувшие сутки в нашей зоне ответственности, направив, в частности, 13 управляемых авиабомб по правому берегу, пытаясь ударить максимально по гражданской инфраструктуре. Как раз жилые дома, админздания пострадали, пункт несокрушимости поврежден. Это все враг пытается превратить в такое давление, в качестве мести за нашу активность на левом берегу", — заявила спикер ОК "Юг".

Отдельно было отмечено, что противник свои действия на левом берегу Днепра не считает успешными, несмотря на продолжение штурмов. В связи с этим их интенсивность в последнее время значительно снизилась.

"Держим сами позиции и продолжаем работу по расширению плацдарма, даже несмотря на то, что это чрезвычайно трудно", — продолжила Наталья Гуменюк.

Напомним, 15 января сообщалось, что потеря самолетов ВС РФ А-50 и Ил-22 может отсрочить ракетные обстрелы Украины. По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, это были не просто самолеты, ведь на них разворачивались соответствующие командные пункты. Посредством этой аппаратуры враг осуществлял наведение мощных ударов.