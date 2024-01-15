Были "глазами" РФ: ущерб А-50 и Ил-22 может отсрочить ракетные обстрелы Украины, — Гуменюк

По словам пресс-секретаря ОК "Юг", это были не просто самолеты, ведь на них разворачивались соответствующие командные пункты. Посредством этой аппаратуры враг осуществлял наведение мощных ударов.

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Избиение Силами обороны Украины российского самолета радиолокационного обнаружения А-50 и поражение воздушного командного пункта Ил-22 над Азовским морем может отсрочить грядущие ракетные обстрелы Украины. Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в понедельник, 15 января.

Гуменюк отметила, что зафиксированы убытки двух единиц авиации – то есть А-50 и Ил-22. По ее словам, это не обычные самолеты, ведь на них разворачивались командные пункты.

"А-50 служил фактически "глазами" врага, потому что с помощью этой машины и аппаратуры, которая предусматривала его деятельность, враг наблюдал за нашей территорией, осуществлял наведение мощных ракетных ударов", — подчеркнула спикер.

Гуменюк отметила, что с помощью А-50 максимально раскрывалась ситуация с потенциальными будущими целями страны-агрессора.

"Поэтому будем рассчитывать на то, что такой удар будет достаточно чувственным и, по меньшей мере, отсрочит будущие ракетные поражения", — говорится в сообщении.

Избиение А-50 и Ил-22: детали

Напомним, к вечеру 14 января в соцсетях сообщили о поражении двух воздушных целей ВС РФ в небе над Приазовьем. Позже стало известно, что речь идет о самолете А-50 — он исчез с радаров сразу, и об Ил-22 — он направлялся в направлении Керчи.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что благодаря совместной работе разных родов войск Силы обороны действительно ударили по российским целям.

15 января Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Ил-22 спасся — сумел долететь до аэропорта в Анапе. По его словам, воздушное судно получило серьезные повреждения и уже не будет летать. Военный обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему уничтожение А-50 действительно важно для обороны Украины.