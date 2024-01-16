Бороться будет сложнее: эксперты оценили значимость потери для ВС РФ самолета А-50

По мнению аналитиков, украинские защитники доказали, что уничтожение самолетов А-50 и Ил-22М не является чем-то невозможным. В итоге возможности наблюдения у российских самолетов значительно уменьшатся.

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Уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22М является важнейшим и "мощным шагом со стороны украинских ВВС", поскольку существенно повлияет непосредственно на возможности российских вооруженных сил. Уничтожая такие машины, Украина показывает врагу, что бороться с ВСУ будет все сложнее и сложнее. Такое мнение высказал 15 января польский авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью Wirtualna Polska.

Эксперт подчеркивает, что действия украинских сил создали своего рода буферную зону, куда самолеты захватчиков не смогут летать из-за риска быть уничтоженными. Это фактически ограничит возможности разведывательной авиации, которой располагает Россия.

Также эксперт отметил, что поражение самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 и командного самолета Ил-22М является доказательством уязвимости такого типа авиации, в результате чего, вероятно, машины россиян должны будут прекратить выполнять боевые задачи на той дальности, которую они считали безопасной для своих самолетов.

"Армия обороны доказала, что уничтожение самолетов А-50 и Ил-22М не является чем-то невозможным, а значит, вражеские машины будут вынуждены отойти от Украины и тем самым уменьшить возможности наблюдения", — подытожил Храпчинский.

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Напомним, информацию о поражении двух самолетов ВКС РФ опубликовал у себя в Telegram 14 января народный депутат от "Слуги народа", заместитель комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин. А 15 января информацию подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, украинские ВВС уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22