С наступлением морозов: ВС РФ стали чаще использовать бронетехнику на фронте, — НГУ

По словам спикера Национальной гвардии Руслана Музычука, несмотря на то, что противник активизировался, его потери также стали больше. За неделю удалось уничтожить 26 танков.

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В Украине значительно похолодало и поле боя не стало исключением. В связи с этим российские оккупанты стали чаще использовать много бронетехники. Об этом заявил спикер Национальной гвардии Украины (НГУ) Руслан Музычук в эфире телемарафона 16 января.

По его словам, противник продолжает попытки атаковать позиции украинских военных. Если ранее было теплее, то с приходом морозов он начал чаще применять технику.

"Погода очень отличается на линии фронта и с наступлением холодов (на прошлой неделе) создались благоприятные условия для усиления врагом своих атак с бронетехникой. На этой неделе мы можем отмечать, что по тем направлениям и участкам, где выполняют задачи гвардейцы, уничтожили 26 танков. На позапрошлой неделе их было 16", — заявил Руслан Музычук.

Соответственно, несмотря на большее количество атак со стороны ВС РФ, у них также растут и потери. Ко всему вышеперечисленному противник потерял много бронетранспортеров и БМП.

Также представителям НГУ удалось уничтожить такие пушки, как "Гиацинт-Б" и "Мста-С", а еще артиллерийский тягач.

"Если подытожить, то на прошлой неделе по позициям Нацгвардии было нанесено 17 авиационных ударов. Также враг применяет подразделения, которые используют дроны различного типа. На прошлой неделе это был 71 удар различного типа по всей линии", — добавил Руслан Музычук.

К слову, отдельно было отмечено, что в зависимости от направления, противник может сосредотачивать большое количество разных подразделений.

Напомним, 15 января сообщалось, что бойцы ЦСО "А" показали эффектное уничтожение техники РФ возле Авдеевки. Операторы СБУ направили дрон в боекомплект российского танка. В результате попадания от вражеской техники почти ничего не осталось.