Із настанням морозів: ЗС РФ стали частіше використовувати бронетехніку на фронті, — НГУ

За словами спікера Національної гвардії Руслана Музичука, попри те, що противник активізувався, його втрати також стали більшими. За тиждень вдалося знищити 26 танків.

Related video

В Україні значно похолодало, і поле бою не стало винятком. У зв'язку з цим російські окупанти стали частіше використовувати багато бронетехніки. Про це заявив спікер Національної гвардії України (НГУ) Руслан Музичук в ефірі телемарафону 16 січня.

За його словами, противник продовжує спроби атакувати позиції українських військових. Якщо раніше було тепліше, то з приходом морозів він почав частіше застосовувати техніку.

"Погода дуже відрізняється на лінії фронту, і з настанням холодів (минулого тижня) створилися сприятливі умови для посилення ворогом своїх атак із бронетехнікою. Цього тижня ми можемо зазначати, що за тими напрямками й ділянками, де виконують завдання гвардійці, знищили 26 танків. Позаминулого тижня їх було 16", — заявив Руслан Музичук.

Відповідно, попри більшу кількість атак із боку ЗС РФ, у них також зростають і втрати. До всього перерахованого вище противник втратив багато бронетранспортерів і БМП.

Також представникам НГУ вдалося знищити такі гармати як "Гіацинт-Б" та "Мста-С", а ще артилерійський тягач.

"Якщо підсумувати, то минулого тижня по позиціях Нацгвардії було завдано 17 авіаційних ударів. Також ворог застосовує підрозділи, які використовують дрони різного типу. Минулого тижня це був 71 удар різного типу по всій лінії", — додав Руслан Музичук.

До слова, окремо було зазначено, що залежно від напрямку противник може зосереджувати велику кількість різних підрозділів.

Нагадаємо, 15 січня повідомлялося, що бійці ЦСО "А" показали ефектне знищення техніки РФ біля Авдіївки. Оператори СБУ спрямували дрон у боєкомплект російського танка. Унаслідок влучання від ворожої техніки майже нічого не залишилося.