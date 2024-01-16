Певец прибыл на оккупированные украинские территории с "гуманитарной помощью" и пообщался с российскими военными.

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Известный российский певец 42-летний Дима Билан появился на оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщили российская пропагандистка Ольга Скабеева, а также пророссийские Telegram-каналы.

Певец прибыл на оккупированные украинские территории с "гуманитарной помощью". Билан, неоднократно высказывавшийся в поддержку Владимира Путина побывал в оккупированном Донецке, где посетил так называемый "Республиканский травматологический центр", приют для животных и пообщался с военными оккупационных войск России.

Отметим, что после скандального инцидента с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой многие звезды оказались в "трудном положении", несмотря на публичные извинения и оправдания. На вечеринке, в частности, был замечен и Дима Билан.

Стало известно, что на "голой вечеринке" присутствовали также Ксения Собчак, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита и Анна Asti (бывшие украинки), а также сама Ивлеева и несколько молодых блогеров. Многие из этих звезд регулярно участвуют в пропагандистских мероприятиях и теперь сталкиваются с бойкотом. Некоторые из них уже записали видео с извинениями и оправданиями, такие как Лолита, Киркоров, Билан, Собчак и другие сторонники Путина.

Напомним, в декабре стало известно, что в России оштрафовали телеведущую и амбассадора российской компании МТС Анастасию Ивлееву за организацию скандальной "Почти голой вечеринки". Ее оштрафовали за организацию "массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".