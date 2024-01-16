"Исправить невозможно": нардеп назвал опасность цифровизации реестра военнообязанных

Хранение данных на зарубежных серверах, как считает народный депутат Роман Костенко, способно повлиять на систему боевого управления во время войны.

Related video

Принятие законопроекта №10062, вероятно, будет иметь определенные последствия, ведь размещать секретную и совершенно секретную информацию на серверах за рубежом нельзя. Народный депутат Роман Костенко, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, в Facebook прокомментировал законодательную инициативу.

Накануне голосования в Верховной Раде он заявил, что существуют определенные риски. По его словам, в таком виде эту законодательную инициативу поддерживать нельзя.

Роман Костенко отметил, что нельзя размещать секретную и совершенно секретную информацию на серверах в других государствах. Такая норма, по его мнению, способна повлиять на систему боевого управления во время войны.

"Это пример "простых решений", которые могут привести к катастрофическим последствиям, которые исправить потом будет невозможно!" — заявил депутат.

Фото: Facebook

Законопроект №10062 — в Минобороны объяснили инициативу

В Министерстве обороны Украины объяснили, что реализация соответствующей законодательной инициативы будет способствовать быстрому сбору, использованию и обработке военных данных, а также переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат. Теперь Украина сможет хранить данные в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Это, как считают в ведомстве, ускорит и расширится доступ Сил обороны Украины к разведданным союзников, усилит защиту данных от кибератак врага и тому подобное.

Также в законопроекте предусмотрено ускорение разработки и развертывания новых боевых систем и электронных сервисов для войска, налаживание взаимодействия между реестрами, использование данных по военному учету и тому подобное.

Соответствующее решение об одобрении законопроекта во вторник, 16 января, поддержали 249 народных избранников.

Напомним, в сентябре эксперты заявили, что Единый реестр призывников вызывает значительный интерес в обществе, ведь он должен упростить процедуру призыва украинцев в ряды Вооруженных сил во время войны. Они считают, что утечка информации из электронного реестра может подвергнуть риску жизни украинских военных или членов их семей.