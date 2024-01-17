Западу надо готовиться к эпохе, когда может произойти что угодно, даже война, — адмирал Бауэр

Глава Военного комитета НАТО отметил, что в прошлом правительства жили в предсказуемости и контролируемости, однако все изменилось с тех пор, как РФ начала полномасштабную войну против Украины.

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Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что странам Запада нужно подготовиться к эпохе, когда в любой момент может произойти что угодно, в том числе и война. Об этом он сообщил во время открытия двухдневной встречи глав оборонных ведомств в Брюсселе, передает Reuters.

Адмирал отметил, что в прошлом правительства и компании НАТО жили в эпоху, когда все было в достатке, предсказуемо, контролируемо и сосредоточено на эффективности. Однако с тех пор, как Российская Федерация начала полномасштабную войну против Украины, случиться может что угодно.

"С момента вторжения России в Украину в 2022 году страны Запада должны настроить свое мышление на эпоху, в которой все может произойти в любое время, эпоху, в которой мы должны ожидать неожиданного, эпоху, в которой нам нужно сосредоточиться на эффективности, чтобы быть полностью эффективным. Нам нужна военная трансформация НАТО", — сказал адмирал.

Также во время встречи Бауэр пообещал, что НАТО будет продолжать оказывать помощь Украине, ведь "результат этой войны будет определять судьбу мира".

Бауэр выразил уверенность, что Европейский союз одобрит предложенный пакет помощи для Киева в размере 50 миллиардов евро во время предстоящего экстренного саммита 1 февраля.

Венгрия заблокировала выделение Украине 50 млрд евро от ЕС: что известно

15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение для Украины 50 млрд евро от Европейского Союза. По словам политика, к этому вопросу в ЕС вернутся в следующем году.

18 декабря чешские политики обвинили Орбана в шантаже и защите интересов РФ. По их словам, действия венгерского премьер-министра против вступления Украины в ЕС играют на пользу президенту РФ Владимиру Путину.

20 декабря Виктор Орбан заявил, что когда Украина станет членом Европейского Союза, тогда вся помощь континента будет направлена Киеву. Венгерский премьер отметил, что еще ни одна страна в мире, которая находилась в состоянии войны, не хотела стать членом ЕС.

Кроме того, 21 декабря Орбан заявил, что страны ЕС могут оказать помощь Украине, несмотря на сопротивление со стороны правительства Венгрии. По словам венгерского премьера, для этого в ЕС могут заключить отдельное соглашение между 26 другими государствами-членами на саммите в начале 2024 года.

Напомним, 17 января сообщалось, что Словакия поддержит вето Венгрии на помощь Украине от ЕС. По словам премьера Роберта Фицо, его венгерский коллега Виктор Орбан ведет "законную борьбу", поэтому на саммите 1 февраля собирается поддержать позицию Будапешта.