"С возвращением домой": авианосец Gerald R. Ford вернулся на базу в США (видео)

Оперативное развертывание длилось более 239 дней. USS Gerald R. Ford находился в портах стран-союзников по НАТО, а также первым отреагировал на начало войны в Израиле.

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Самый современный авианосец Военно-морских сил США USS Gerald R. Ford вернулся на авиабазу в Нортфолке. Об этом сообщает пресс-служба ВМС США в Х (ранее Твиттер).

Авианосец Gerald R. Ford еще называют суперносцем за его характеристики. После оперативного развертывания в разных уголках мира в течение восьми месяцев, корабль возвращается на базу Норфолк, штат Вирджиния.

"Его первое боевое развертывание будет определять боевые действия ВМС и ведение высокотехнологичных войн на десятилетия", — отметили в публикации Военно-морских сил.

USS Gerald R. Ford является первым кораблем в своем классе и знаменует собой новую веху в истории ВМС США. Он является первым построенным авианосцем нового класса среди кораблей такого класса за более чем 40 лет. Его миссия длилась более 239 дней, за которые он подтвердил способность выполнять длительные операции на море. За это время он преодолел более 83 476 морских миль (более 150 тысяч км).

Также авианосная ударная группа Gerald R. Ford была первой американской военной группой, которая прибыла на Ближний Восток как реакция на нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября. Реагирование продлило срок развертывания на 76 дней.

"Несмотря на то, что мы были растянуты во времени, мы были нужным кораблем в нужное время, чтобы ответить на вызов, и наши моряки показали себя на высоте. Моряки Ford почтили наследие нашего тезки — его трудолюбие, честность и мужество", — сказал капитан Рик Берджесс, командир авианосца.

В ВМС США сообщили что за время миссии военные употребили:

3,1 млн порций еды;

48 000 яиц;

24 000 галлонов молока;

131 000 гамбургеров;

367 000 фунтов курицы.

Напомним, 15 января СМИ писали, что в США удваивают выпуск авианосцев класса Gerald R. Ford.

29 ноября стало известно, что авианосец Gerald R. Ford обошелся ВМС США дешевле, чем ожидалось.