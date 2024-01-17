"З поверненням додому": авіаносець Gerald R. Ford повернувся на базу в США (відео)

Оперативне розгортання тривало понад 240 днів. USS Gerald R. Ford перебував в портах країн-союзників по НАТО, а також першим відреагував на початок війни в Ізраїлі.

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Найсучасніший авіаносець Військово-морських сил США USS Gerald R. Ford повернувся на авіабазу в Нортфолці. Про це повідомляє пресслужба ВМС США в Х (раніше Твіттер).

Авіаносець Gerald R. Ford ще називають суперносцем за його характеристики. Після оперативного розгортання в різних куточках світу протягом восьми місяців, корабель повертається на базу Норфолк, штат Вірджинія.

"Його перше бойове розгортання визначатиме бойові дії ВМС і ведення високотехнологічних війн на десятиліття", — зазначили у публікації Військово-морських сил.

USS Gerald R. Ford є першим кораблем у своєму класі й знаменує собою нову віху в історії ВМС США. Він є першим побудованим авіаносцем нового класу серед авіаносців за понад 40 років. Його місія тривала понад 239 днів, за які він підтвердив здатність виконувати тривалі операції на морі. За цей час він подолав понад 83 476 морських миль (понад 150 тисяч км).

Також авіаносна ударна група Gerald R. Ford була першою американською військовою групою, яка прибула на Близький Схід як реакція на напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Реагування подовжило термін розгортання на 76 днів.

"Попри те, що ми були розтягнуті в часі, ми були потрібним кораблем у потрібний час, щоб відповісти на виклик, і наші моряки показали себе на висоті. Моряки Ford вшанували спадщину нашого тезки — його працьовитість, чесність і мужність", — сказав капітан Рік Берджесс, командир авіаносця.

У ВМС США повідомили що за час місії військові використали:

3,1 млн порцій їжі;

48 000 яєць;

24 000 галонів молока;

131 000 гамбургерів;

367 000 фунтів курки.

Нагадаємо, 15 січня ЗМІ писали, що у США подвоюють випуск авіаносців класу Gerald R. Ford.

29 листопада стало відомо, що авіаносець Gerald R. Ford обійшовся ВМС США дешевше, ніж очікувалось.