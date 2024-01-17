В Германии заявили о подготовке к войне: Данилов указал, что РФ не сможет открыть второй фронт

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, после Украины российские войска лишатся возможности вести любые военные действия.

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Российская армия не имеет возможности открывать новые фронты, пока находится на территории Украины. Об этом 17 января сообщил секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

По словам Данилова, после их выхода из Украины Вооруженных сил России, они лишатся возможности вести любые военные действия.

Секретарь СНБО, в частности, прокомментировал статью немецкого издания Bild, утверждающую, что Вооруженные силы Германии готовятся к гибридной атаке со стороны России на восточный фланг НАТО в феврале 2024 года. Данилов подчеркнул, что уверен в продолжении помощи со стороны союзников. Он выразил убеждение, что страны НАТО будут поддерживать Украину, так как им не хочется вступать в прямой конфликт с Россией.

"Они понимают: если у нас будет проседать ситуация на фронте и мы будем проигрывать, то у них могут начаться проблемы с Россией", – подчеркнул Данилов.

Он также отметил, что в мире давно ведется война с Россией, но мало кто обращает на это внимание. Согласно его мнению, это в первую очередь информационная, кибернетическая и торговая войны.

О чем писали в статье Bild

Немецкое издание Bild 15 января со ссылкой на секретные документы Бундесвера опубликовало статью, в которой говорилось, что Германия ведет подготовку к возможному вооруженному конфликту с Россией. Авторы материала утверждают, что эскалация может случиться уже в феврале этого года. Речь идет про секретный сценарий "Оборона Альянса 2025", действия которого якобы стартуют через несколько недель.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что один из генералов Вооруженных сил России мог находиться на борту сбитого самолета А-50. При этом вариант поражения его с помощью истребителя F-16 он исключает.