Люди потеряют доверие к ТЦК: в комитете обороны высказались о задержаниях на улицах (видео)

По словам секретаря парламентского комитета по безопасности Романа Костенко, новый законопроект должен быть направлен на мотивацию граждан и на то, чтобы избежать абсурдных случаев нарушения прав украинцев мобилизационного возраста.

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Новый законопроект о мобилизации необходимо доработать так, чтобы были учтены права сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) и обязанности граждан. Об этом в эфире канала "Киев 24" заявил народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко (партия "Голос").

В своем комментарии Костенко подчеркнул, что омбудсмен также высказал опасения по поводу необходимости доработки закона, чтобы предотвратить случаи, когда граждан мобилизационного возраста в том числе и силой загоняют в автобусы.

"Чтобы мы не скатывались к тому, что людей затягивали в "бусы", а потом люди исчезали, или потом смотрели в интернете эти все видео, которые потом позорно использует враг. Да и люди потом просто утрачивают доверие к ТЦК и к Силам обороны", — отметил Костенко.

Парламентарий подчеркнул, что новый законопроект должен быть направлен на мотивацию граждан, а также высказался о необходимости четкой пропорции в ограничении прав и обязанностей. Важно, чтобы права ТЦК были определены, а обязанности граждан были ясны и сбалансированы, по мнению народного избранника.

"Но это все должно быть пропорционально для того, чтобы это не задевало чьи-то права таким образом, когда это уже до абсурда доход, когда у кого есть большие права, а у кого-то нет никаких обязательств и просто людей вот так загоняют и кидают", — резюмировал Костенко.

Могут ли сотрудники ТЦК задерживать граждан

17 января уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что согласно Конституции Украины, военные подразделения, в том числе ТЦК, не могут участвовать в ограничении прав граждан. Лубинец считает, что в стране необходимо изменить подходы к мобилизации, в частности больше заниматься рекрутингом, а также показывать, что военный — это профессия, которая достойно оплачивается и чтится в обществе. Он также отметил, что дополнительные полномочия ТЦК, предусмотренные законопроектом о мобилизации, являются прямыми нарушениями украинского законодательства.

Ранее, 15 января, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сказал, что права уклонистов могут быть ограничены. Чиновник заявил, что те, кто уклоняются от службы в армии, "не имеют права жить полной жизнью и кайфовать".