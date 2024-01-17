Люди втратять довіру до ТЦК: у комітеті оборони висловилися про затримання на вулицях (відео)

За словами секретаря парламентського комітету з безпеки Романа Костенка, новий законопроєкт має бути спрямований на мотивацію громадян і на те, щоб уникнути абсурдних випадків порушення прав українців мобілізаційного віку.

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Новий законопроєкт про мобілізацію необхідно доопрацювати так, щоб були враховані права співробітників територіальних центрів комплектування (ТЦК) та обов'язки громадян. Про це в ефірі каналу "Київ 24" заявив народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко (партія "Голос").

У своєму коментарі Костенко наголосив, що омбудсмен також висловив побоювання щодо необхідності доопрацювання закону, щоб запобігти випадкам, коли громадян мобілізаційного віку, зокрема, й силою заганяють до автобусів.

"Щоб ми не скочувалися до того, що людей затягували в "буси", а потім люди зникали, або потім дивилися в інтернеті ці всі відео, які потім ганебно використовує ворог. Та й люди потім просто втрачають довіру до ТЦК і до Сил оборони", — зазначив Костенко.

Парламентарій наголосив, що новий законопроєкт має бути спрямований на мотивацію громадян, а також висловився про необхідність чіткої пропорції в обмеженні прав та обов'язків. Важливо, щоб права ТЦК були визначені, а обов'язки громадян були зрозумілі та збалансовані, на думку народного обранця.

"Але це все має бути пропорційно для того, щоб це не зачіпало чиїсь права в такий спосіб, коли це вже до абсурду дохід, коли в когось є великі права, а в когось немає жодних зобов'язань, і просто людей ось так заганяють і кидають", — резюмував Костенко.

Чи можуть співробітники ТЦК затримувати громадян

17 січня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що згідно з Конституцією України, військові підрозділи, зокрема ТЦК, не можуть брати участь в обмеженні прав громадян. Лубінець вважає, що в країні необхідно змінити підходи до мобілізації, зокрема більше займатися рекрутингом, а також показувати, що військовий — це професія, яка гідно оплачується і шанується в суспільстві. Він також зазначив, що додаткові повноваження ТЦК, передбачені законопроєктом про мобілізацію, є прямими порушеннями українського законодавства.

Раніше, 15 січня, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім сказав, що права ухильників можуть бути обмежені. Чиновник заявив, що ті, хто ухиляються від служби в армії, "не мають права жити повним життям і кайфувати".