Мы станем агрессором: экс-генпрокурор рассказал, почему Украина не объявляет войну

Виктор Шишкин объяснил, что объявив войну Украина потеряет возможность получить репарации по результатам ее завершения. Кроме того, для проведения мобилизации не нужно объявлять войну.

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По словам первого генпрокурора Украины и бывшего судьи Конституционного суда Виктора Шишкина, Украина не должна первой объявлять войну, ведь напала не она, а на нее. Об этом он рассказал в интервью изданию Hromadske.

"С точки зрения международного права государство, которое объявляет войну, является агрессором, даже если оно является жертвой нападения", — объяснил Виктор Шишкин.

В частности, если Украина объявит войну России, то она станет агрессором и не сможет получить репарации. Кроме того, Виктор Шишкин отметил, что в документах ООН не содержится термина "объявление войны".

Также он объяснил, что для проведения мобилизации не нужно объявлять войну, ведь она связана с введением военного положения. Поэтому с 24 февраля 2022 года мобилизация является конституционным действием.

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Отметим, что осуществляя полномасштабное вторжение на территорию Украины Россия не объявляла войну, а назвала это "специальной военной операцией".

Как рассказывал в конце 2022 года военный эксперт Олег Жданов, в случае объявления РФ войны, она признается государством-агрессором и лишается права голоса в ООН.

Кроме того, тогда все страны ООН должны будут разорвать любые отношения с Россией и вопросы о решении этой войны будут решаться без РФ.

В частности, о том, что Россия намерена объявить войну Украине говорилось ранее. К примеру, в мае 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что по информации партнерских спецслужб Россия планировала объявить войну 9 мая. Несмотря на это, по его словам Россия официально не будет объявлять войну.

Также в марте 2023 года в российской Госдуме призвали объявить войну Украине после инцидента с "украинской ДРГ" в Брянской области. Тогда Член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев призвал "заканчивать "СВО" и начинать вести настоящую войну".

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все военнообязанные мужчины должны быть в Украине, поскольку должны воевать или работать.

Также сообщалось, что военнообязанные мужчины смогут попасть в ряды ВСУ через Государственную службу занятости. Они смогут самостоятельно выбирать специальность и подразделения, в которых будут служить.