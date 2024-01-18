По меньшей мере шесть взрывов: Федоров рассказал детали ликвидации врага в Токмаке

В оккупационной администрации утверждают, что в тот день ВСУ якобы нанесли удары по ангару в населенном пункте Луговка. В результате атаки повреждено помещение и пострадала прилегающая территория.

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На территории временно оккупированного города Токмак Запорожской области в среду, 17 января, раздавалось по меньшей мере шесть громких взрывов. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, речь идет именно об окраине Токмака, ведь он является фронтовым городом, где российские оккупанты разместили много своей военной техники и личного состава.

"Вчера по меньшей мере 6 взрывов в окрестностях Токмака. Почему на окраинах? Потому что Токмак является, можно сказать, фронтовым городом и в каждом помещении, на каждом захваченном предприятии враг разместил свою военную технику и личный состав. Поэтому нет сомнений, что вчера в Токмаке продолжилась ликвидация врагов", — говорится в сообщении мэра.

Как отметил Федоров, Силы обороны продолжают уничтожать врага и во временно оккупированных Бердянске и в Мелитополе.

По его словам, в Бердянске на территории промзоны, где концентрировались военные Российской Федерации во вторник, 16 января, прозвучало несколько взрывов.

"Так же силы сопротивления продолжают работать и на территории Мелитополя, когда ликвидировали машину, где находились военные. Этот взрыв слышал весь город", — отметил он.

Что об атаке говорят оккупанты

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале 17 января заявил о двух ракетных ударах в 16:10 по ангару в селе Луговка Токмакского района.

По его словам, в результате атаки повреждено помещение, а также пострадала прилегающая территория. Рогов добавил, что обошлось без пострадавших.

Рогов о взрывах в Токмаке 17 января

В соцсетях заявили, что удар по Токмаку нанесли из HIMARS

17 января в местных Telegram-каналах сообщили, что примерно в 15:00 было зафиксировано два "привета" от HIMARS на севере Токмака. Впоследствии там появилась информация о еще четырех "прилетах".

Взрывы в Токмаке 17 января 2

По словам Рогова, в Токмаке работали системы противовоздушной обороны России, а обстрелы велись из реактивной системы залпового огня.

Рогов о взрывах в Токмаке 17 января

Напомним, в оккупированном Токмаке, как сообщил 28 ноября мэр Мелитополя Иван Федоров, раздались громкие взрывы. По его словам, о неспокойной ситуации в городе сообщили местные жители. Было настолько громко, что взрывы услышал весь оккупированный город.