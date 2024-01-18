Отставить зрадоньку: в ОК "Юг" опровергли заявления оккупантов, что ВСУ выбили из Крынок (видео)

ВС РФ не прекращают штурмов на левом берегу, пытаясь выбить Силы обороны с плацдарма. За минувшие сутки штурмовали 6 раз, но безуспешно, сообщила Наталья Гуменюк.

Related video

В ОК "Юг" опровергают заявления оккупантов, что Силы обороны выбили из Крынок на левом берегу Херсонщины. Об этом в эфире телемарафона 18 января сказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, ВС РФ и дальше стремятся вытеснить ВСУ с плацдарма на левом берегу.

Важно

Как выглядят Крынки после месяцев российских бомбардировок (фото)

"Мы можем констатировать, что враг не прекращает штурм на левом берегу наших позиций, пытаясь выбить нас с того плацдарма, где удалось закрепиться. За минувшие сутки насчитали шесть таких штурмов, но все они были безуспешными для врага", — сказала Гуменюк.

Она добавила, что Силы обороны работают над расширением плацдарма на левом берегу Днепра Херсонщины, в частности, сейчас этому способствуют погодные условия.

В телеграм-канале "Офицер+", который ведет лейтенант ЗСУ с позывным "Алекс", сообщили, что Силы обороны продолжают боевую работу на левом берегу, в частности, атаковали ВС РФ кассетными боеприпасами.

"Кто сказал, что к*цапы зачистили Крынки? Только что отправили кассетный подарочек. Ребята били по лесочку возле Крынок, ведь в самом населенном пункте даже п**орского духа нет. Отставить зрадоньку", — говорится в сообщении.

Напомним, что в DeepState проинформировали, что оккупанты пытаются сильнее бить по переправам ВСУ на левобережье, а украинским защитникам не хватает тяжелой инженерной техники для строительства укреплений.

Ранее бойцы ВСУ сообщали, что по дороге в Крынки на Херсонщине "потерялись" два десятка оккупантов. Они саботировали приказ командования и отказались идти на штурм.