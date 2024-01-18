Как выглядят Крынки после месяцев российских бомбардировок (фото)

Оккупанты атаковали Крынки авиабомбами по типу КАБ-500 и артиллерией. Населенный пункт фактически уничтожен.

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Украинские военные продолжают удерживать плацдарм в Крынках. За несколько месяцев боевых действий населенный пункт фактически уничтожен. Об этом сообщает журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Плацдарм ВСУ на левом берегу Херсонской области появился еще осенью 2023 года. С тех пор российские войска в попытках сбросить украинских военных с плацдарма регулярно атаковали населенный пункт артиллерией и КАБами. Автор показал две фотографии. На первой в Крынках еще были целыми жилые дома и можно было различить улицы. На второй фотографии от населенного пункта остались только воронки от бомб и снарядов.

Кринки к массированным бомбардировкам Фото: Скриншот Крынки после бомбардировок оккупантов Фото: Скриншот

Несмотря на фактическое уничтожение населения пункта украинские военные продолжают удерживать плацдарм. Более того, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу. При этом оккупанты постоянно атакуют украинские силы. За минувшие сутки было зафиксировано 6 штурмов ВС РФ, они были безрезультатными.

"Мы продолжаем работать над расширением плацдарма, эта работа очень тяжелая. Во времени она может показаться несколько замедленной, но она происходит в чрезвычайно тяжелых боевых условиях. Поэтому каждый метр — это существенное достижение", — добавляет Гуменюк.

Напомним, 5 января Наталья Гуменюк заявила, что российские военные возобновили использование бронетехники на левом берегу Херсонской области.

16 января боец ВСУ рассказал, как по дороге на Крынки "потерялись" 20 оккупантов . Оккупанты саботировали приказ командования на штурм.