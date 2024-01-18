Як виглядають Кринки після місяців російських бомбардувань (фото)

Окупанти атакували Кринки авіабомбами по типу КАБ-500 та артилерією. Населений пункт фактично знищений.

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Українські військові продовжують утримувати плацдарм в Кринках. За кілька місяців бойових дій населений пункт фактично знищено. Про це повідомляє журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке.

Плацдарм ЗСУ на лівому березі Херсонської області зʼявився ще восени 2023 року. З того часу російські війська у спробах скинути українських військових з плацдарму регулярно атакували населений пункт артилерією та КАБами. Автор показав дві світлини. На першій в Кринках ще були цілими житлові будинки та можна було розрізнити вулиці. На другій світлині від населеного пункту залишились лише вирви від бомб та снарядів.

Кринки до масованих бомбардувань Фото: Скриншот Кринки після бомбардувань окупантів Фото: Скриншот

Попри фактичне знищення населення пункту українські військові продовжують утримувати плацдарм. Ба більше, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ розширюють плацдарм на лівому березі. При цьому окупанти постійно атакують українські сили. За минулу добу було зафіксовано 6 штурмів ЗС РФ, вони були безрезультатними.

"Ми продовжуємо працювати над розширенням плацдарму, ця робота дуже важка. В часі вона може здатися дещо уповільненою, але вона відбувається у надзвичайно важких бойових умовах. Тому кожен метр — це суттєве досягнення", — додає Гуменюк.

Нагадаємо, 5 січня Наталія Гуменюк заявила, що російські військові відновили використання бронетехніки на лівому березі Херсонської області.

16 січня боєць ЗСУ розказав, як дорогою на Кринки "загубилися" 20 окупантів. Окупанти саботували наказ командування на штурм.