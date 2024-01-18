Семь оккупантов за раз: нацгвардейцы отбили штурм и набрали пленных, — командующий (фото)

Бригадный генерал Александр Пивненко отметил, что военнослужащие на восточном направлении продолжают удерживать свои позиции. Враг пытался продвинуться вперед, однако гвардейцы остановили эту попытку.

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На восточном направлении бойцы Национальной гвардии Украины взяли в плен семь российских оккупантов. Об этом в четверг, 18 января, сообщил бригадный генерал Нацгвардии Александр Пивненко.

"Военнослужащие Национальной гвардии взяли в плен 7 оккупантов на восточном направлении", — говорится в сообщении.

По словам командующего, военнослужащие на соответствующем направлении продолжают удерживать свои позиции. Также Пивненко отметил, что враг пытался продвинуться вперед, однако гвардейцы отбили попытку оккупантов.

"Гвардейцы, которые выполняют задачи на одном из восточных направлений, удерживают свои позиции. В результате одного из боестолкновений, наши бойцы отбили попытку противника продвигаться вперед, а также взяли в плен 7 оккупантов", — отмечает бригадный генерал.

Захват в плен ВС РФ: детали

8 января журналист Юрий Бутусов сообщил, что на одном из участков фронта на востоке Украины российского оккупанта взяли в плен с помощью дрона.

В тот же день лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что в Донецкой области в районе Марьинки Силы обороны притормозили штурм оккупантов и захватили нескольких из них в плен. Среди пленных — гражданин Сомали.

30 декабря Бутусов сообщил, что вблизи Авдеевки бойцы ВСУ отбили у оккупантов ранее утраченные позиции еще и набрали пленных. По его словам, бой вела отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Напомним, 10 января представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что на Таврическом направлении участились случаи, когда оккупанты сдаются в плен к Силам обороны. Они также отказываются идти в наступление и убегают с позиций.