Охотился на лодки с украинским десантом: в Крынках ВСУ ликвидировали известного оккупанта "Моисея"

Еще вечером 18 января оператор БПЛА с позывным "Моисей" выходил на связь из Крынок на левом берегу Херсонщины. Он проинформировал, что там "ад". Через несколько часов поступило сообщение о его ликвидации.

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На Херсонщине ВСУ ликвидировали российского оператора дронов, который выслеживал лодки с украинским десантом. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Отмечается, что в районе Крынок Силы обороны уничтожили вражеский расчет ударных БпЛА. Кроме "Моисея" погибли еще несколько россиян.

Еще вчера, 18 января, оккупант "Моисей", который вел свой телеграм-канал "Моисей. Сводки с фронта", выходил на связь из Крынок на левом берегу Херсонщины около 21:00. Он проинформировал, что там "ад".

Около 2:00 19 января жена оккупанта сообщила, что ее муж погиб.

В комментариях под публикацией подписчики написали, что в сети уже есть видео, как ВСУ попали в базу операторов дронов оккупантов. Был ликвидирован не только "Моисей", но и еще двое оккупантов, а также четверо стали "300-ми". Все якобы были операторами беспилотников.

Оккупант "Моисей"

Напомним, что ВС РФ продолжают попытки выбить Силы обороны Украины с плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области. По данным военных, несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток атаковать позиции ВСУ.

Ранее сообщалось, что морпехи ВСУ отбили масштабный штурм оккупантов под Крынками. Российские оккупанты накопили резервы и пошли в атаку. До этого они несколько дней не применяли технику, рассказал лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".