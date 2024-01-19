Полював на човни з українським десантом: в Кринках ЗСУ ліквідували відомого окупанта "Мойсея"

Ще ввечері 18 січня оператор БПЛА з позивним "Мойсей" виходив на зв'язок із Кринок на лівому березі Херсонщини. Він проінформував, що там "пекло". За кілька годин надійшло повідомлення про його ліквідацію.

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На Херсонщині ЗСУ ліквідували російського оператора дронів, який вистежував човни з українським десантом. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

Зазначається, що в районі Кринок Сили оброни знищили ворожий розрахунок ударних БпЛА. Крім "Мойсея" загинули ще кілька росіян.

Ще вчора, 18 січня, окупант "Мойсей", який вів свій телеграм-канал "Мойсей. Сводки с фронта", виходив на зв'язок із Кринок на лівому березі Херсонщини близько 21:00. Він проінформував, що там "пекло".

Близько 2:00 19 січня дружина окупанта повідомила, що її чоловік загинув.

В коментарях під публікацією підписники написали, що в мережі вже є відео, як ЗСУ поцілили в базу операторів дронів окупантів. Було ліквідовано не лише "Мойсея", а й ще двох окупантів, а також четверо стали "300-ми". Усі нібито були операторами безпілотників.

Окупант "Мойсей"

Нагадаємо, що ЗС РФ продовжують спроби вибити Сили оборони України з плацдарму на лівому березі Дніпра в Херсонській області. За даними військових, попри значні втрати, ворог не полишає спроб атакувати позиції ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що морпіхи ЗСУ відбили масштабний штурм окупантів під Кринками. Російські окупанти накопичили резерви і пішли в атаку. До цього вони кілька днів не застосовували техніку, розповів лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".