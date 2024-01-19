КНДР использовала детали от копии истребителя МиГ-21 для БПЛА Saetbyol-4 (анализ фото)

Визуально северокорейский беспилотник Saetbyol-4 является копией американского RQ-4 Global Hawk. Однако визуальное сходство не означает технологическую продвинутость, обнаружил журналист Минсеок Ким.

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Северная Корея потенциально использовала части из старого истребителя J-7 (копия советского МиГ-21) для строительства беспилотника Saebyeol-4. Об этом сообщает журналист Aviation Week Минсеок Ким в Х (ранее Твиттер).

Во время испытания новой ракеты Ким Чен Ыну показали два БПЛА, которые копируют американские изделия. Saebyeol-4 и Saebyeol-9. Первый визуально очень похож на американский стратегический БПЛА RQ-4 Global Hawk, а второй Saebyeol-9 повторяет дизайн MQ-9 Reaper.

Теперь корейский журналист установил, что Saebyeol-4 очень вероятно, получил детали с китайского самолета J-7, который является копией советского МиГ-21. В частности речь идет о шасси. Из-за внутренней структуры крыла ориентация колеса могла измениться, но сама конструкция идентична.

Шасси беспилотника Saebyeol-4 и истребитель J-7

О чем свидетельствует использование шасси с китайского J-7?

Ким объясняет, что использование деталей с J-7 может означать, что КНДР имеет ограниченные возможности в проектировании и строительстве летательных аппаратов. Шасси является очень важным элементом для БПЛА, потому что оно должно выдерживать все нагрузки во время взлета или приземления. Если оно окажется недостаточно устойчивым, то может привести к аварии. Вероятно, КНДР не имеет возможностей создать с нуля шасси для БПЛА или же они пришли к "каннибализации" запчастей с J-7 из-за невозможности наладить массовое производство шасси.

Сравнение шасси J-7 (МиГ-21) и Saetbyol-4 и шасси J-7 (МиГ-21) Сравнение шасси J-7 (МиГ-21) и Saetbyol-4 и шасси J-7 (МиГ-21) Сравнение шасси J-7 (МиГ-21) и Saetbyol-4 и шасси J-7 (МиГ-21)

Более того, шасси истребителя J-7 способно выдерживать максимальную нагрузку в 9,1 тонны, что значительно меньше, чем на американском БПЛА RQ-4, который скопировали корейцы. При этом визуально размеры Saebyeol-4 выглядят такими же, что и у RQ-4 Global Hawk.

Из-за технических ограничений северокорейский БПЛА явно будет иметь общую массу менее 9 тонн и в целом худшие характеристики, чем у американского беспилотника.

Минсек Ким приходит к выводу, что:

КНДР не могла полностью самостоятельно разработать БПЛА из-за дефицита ресурсов и запчастей;

шасси и двигатель, вероятно, взяли из старых северокорейских истребителей;

визуально дрон выглядит современным, однако его производство и возможности остаются очень ограниченными.

Напомним, 16 января появились фотографии беспилотников Saetbyol-4 и Saetbyol-9 из КНДР.

14 января в КНДР испытали гиперзвуковую маневренную ракету.