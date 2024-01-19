КНДР використала деталі від копії винищувача МіГ-21 для БПЛА Saebyeol-4 (аналіз фото)

Візуально північнокорейський безпілотник Saetbyol-4 є копією американського RQ-4 Global Hawk. Проте візуальна схожість не означає технологічну просунутість, виявив журналіст Мінсеок Кім.

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Північна Корея потенційно використала частини зі старого винищувача J-7 (копія радянського МіГ-21) для будівництва безпілотника Saebyeol-4. Про це повідомляє журналіст Aviation Week Мінсеок Кім в Х (раніше Твіттер).

Під час випробування нової ракети Кім Чен Ину показали два БПЛА, які копіюють американські вироби. Saebyeol-4 та Saebyeol-9. Перший візуально дуже схожий на американський стратегічний БПЛА RQ-4 Global Hawk, а другий Saebyeol-9 повторює дизайн MQ-9 Reaper.

Тепер корейський журналіст встановив, що Saebyeol-4 дуже ймовірно, отримав деталі з китайського літака J-7, який є копією радянського МіГ-21. Зокрема мова йде про шасі. Через внутрішню структуру крила орієнтація колеса могла змінитись, але сама конструкція ідентична.

Шасі безпілотника Saebyeol-4 та винищуваач J-7

Про що свідчить використання шасі з китайського J-7?

Кім пояснює, що використання деталей з J-7 може означати, що КНДР має обмежені можливості в проєктуванні та будівництві літальних апаратів. Шасі є дуже важливим елементом для БПЛА, бо воно має витримувати всі навантаження під час зльоту чи приземлення. Якщо воно виявиться недостатньо стійким, то може призвести до аварії. Ймовірно, КНДР не має можливостей створити з нуля шасі для БПЛА або ж вони прийшли до "канібалізації" запчастин з J-7 через неможливість налагодити масове виробництво шасі.

Порівняння шасі J-7 (Міг-21) та Saetbyol-4 Порівняння шасі J-7 (Міг-21) та Saetbyol-4 Порівняння шасі J-7 (Міг-21) та Saetbyol-4

Ба більше, шасі винищувача J-7 здатне витримувати максимальне навантаження у 9,1 тонни, що значно менше, ніж на американському БПЛА RQ-4, який скопіювали корейці. При цьому візуально розміри Saebyeol-4 виглядають такими ж, що і у RQ-4 Global Hawk.

Через технічні обмеження північнокорейський БПЛА явно матиме загальну масу менше як 9 тонн і загалом гірші характеристики, ніж в американського безпілотника.

Мінсеок Кім приходить до висновку що:

КНДР не могла повністю самостійно розробити БПЛА через дефіцит ресурсів та запчастин;

шасі та двигун, ймовірно, взяли зі старих північнокорейських винищувачів;

візуально дрон виглядає сучасним, проте його виробництво та можливості залишаються дуже обмеженими.

Нагадаємо, 16 січня зʼявились фотографії безпілотників Saetbyol-4 та Saetbyol-9 з КНДР.

14 січня у КНДР випробували гіперзвукову маневрову ракету.