"Был украден в 2014 году": ВСУ могли уничтожить украинский корабль "Тарантул" в Крыму (фото)

Партизаны обнаружили потопленный корабль на пристани бухты "Графская" в Севастополе. Судно могли подбить во время атаки украинскими морскими дронами в конце декабря 2023 года, рассказали в украинском подполье.

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Во временно оккупированном Севастополе в Крыму затонул пограничный сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул". Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" 18 января.

В ходе разведки агенты "Атеш" обнаружили потопленное судно на пристани бухты "Графская" по следующим координатам — 44.615763, 33.587110.

Сторожевой корабль "Тарантул"

Партизаны считают, что корабль мог быть подбит во время атаки украинскими морскими дронами по военным объектам Вооруженных сил Российской Федерации несколько недель назад.

Позже в "Атеш" отметили, что затонувший корабль был украинским, пока россияне не украли его в 2014 году. Оккупанты активно использовали его в боевых целях.

"Корабль действительно был украден оккупантами в 2014 году. Он активно использовался ими в боевых целях. Именно он и был затоплен. Непростая была судьба судна, надеемся на этом она и закончится", — говорится в сообщении.

Кроме этого, украинское подполье показало фото украинского корабля в Севастополе в 2012 году.

Украинский корабль "Тарантул" в Севастополе в 2012 году

Добавим, что на момент выхода публикации украинское командование и оккупационные власти Крыма не прокомментировали инцидент.

Сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул": что известно

"Тарантул" — это тип советского пограничного сторожевого корабля 3-го ранга и артиллерийских катеров. Проект был разработан в середине 1960-х годов на основе ракетных катеров проекта 205. Длина судна составляет 39,94 метра. Корабль может развивать скорость до 35,6 узла.

В Севастополе затонул сторожевой корабль "Тарантул": что известно

18 января украинские партизаны заявили о затоплении сторожевого корабля "Тарантул" в Севастополе. Аналитики Института изучения войны в отчете за 18 января сообщили, что судно могло утонуть из-за украинских ударов по Крыму в конце декабря 2023 года. В частности, это могло произойти между 28 и 31 декабря.

Напомним, 30 декабря жители Севастополя в Крыму слышали громкие взрывы. По информации росСМИ, произошла атака надводного беспилотного летательного аппарата. В Минобороны РФ заявили, что безэкипажный катер МВД Украины якобы атаковал в северо-западной части акватории Черного моря, однако он был уничтожен из вооружения патрульного катера Черноморского флота.