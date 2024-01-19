Разворовывали бюджетные средства: в Киеве задержали полковника ВСУ и львовского предпринимателя (фото)

По информации следствия, за почти 45 тысяч долларов полковник ВСУ должен был заключить с компанией контракт на поставку товаров военным на 36 млн гривен.

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СБУ разоблачила еще одну схему хищения средств, предназначенных для украинских войск. На этот раз задержали полковника ВСУ и львовского предпринимателя. Об этом сообщают в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Один из подозреваемых работает начальником одного из управлений Командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины. По информации следствия, он должен был получить от руководителя одной из львовских компаний деньги, за которые обещал заключить соглашение о поставках товаров для украинских компаний.

Фото: Офис генпрокурора Фото: СБУ

В частности, речь идет о неправомерной выгоде в размере почти 45 тысяч долларов. Средства должны были передаваться несколькими частями. Задержали подозреваемых в Киеве во время получения первой части средств — 14,6 тысячи долларов.

В СБУ говорят, что за неправомерную выгоду с предпринимателем заключили соглашение на поставку товаров на 36 млн гривен. Впрочем правоохранители разоблачили подозреваемых заблаговременно.

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Сообщается, что по местам жительства и на рабочих местах было проведено более 30 обысков. Во время них была изъята техника, документы и черная бухгалтерия. Кроме того, у подозреваемых обнаружили 10 млн гривен. Происхождение средств сейчас выясняется.

Фото: СБУ Фото: СБУ

Задержанным объявили подозрение и отправили под стражу. Каждый из них может выйти под залог в размере 10 млн гривен.

Сейчас правоохранители устанавливают других причастных к незаконной схеме лиц. За содеянное им грозит 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в конце декабря в ГБР сообщили, что разоблачили на попытке подкупа одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны Украины. Мужчина пытался дать взятку в размере полмиллиона долларов за возвращение имущества своих компаний, которое было изъято по делу о сделках в закупках одежды для военных. Медиа писали, что речь идет о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

Уже 12 января в Минобороны заявили, что двое экс-чиновников министерства находятся под следствием из-за дела Гринкевича. Также проводится аудит всех компаний, которые причастны к семье подозреваемого.