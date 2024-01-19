"Допрошены свидетели": в ГБР рассказали, почему раньше не задержали сына Гринкевича (видео)

Спикер Госбюро расследований Татьяна Сапьян отметила, что у ведомства не было законного права на задержание без доказательств. После проведенных экспертиз они появились.

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Сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, который является фигурантом в деле с закупками для ВСУ, не могли ранее задержать по ряду причин. Об этом заявил советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире Радио Свобода 19 января.

По ее словам, для немедленного задержания Романа Гринкевича не было достаточного количества доказательств. Соответственно, у ГБР не было законного права для его розыска.

"Когда пришли результаты экспертиз, когда были допрошены свидетели, когда было понятно, как это все происходило, именно тогда пять подозрений было объявлено по статьям о мошенничестве, создании и участии в преступной организации в этом уголовном производстве", — заявила Татьяна Сапьян.

Теперь, когда ситуация частично прояснилась, такое право у ведомства есть, однако и здесь есть определенные трудности. 18 января Романа Гринкевича объявили в розыск после получения подозрения. Он подозревается в причастности к поставкам некачественного товара для бойцов Вооруженных сил Украины через Министерство обороны.

Где сейчас находится мужчина — неизвестно, однако пересечения границы зафиксировано не было.

Напомним, 29 декабря сообщалось, что представители ГБР сообщили о разоблачении бизнесмена, который является одним из крупнейших поставщиков Минобороны, на попытке подкупа. Подозреваемый пытался дать правоохранителю полмиллиона долларов взятки.

12 января в Минобороны заявили, что двое бывших должностных лиц сейчас под следствием из-за дела Гринкевича. Ведомство проводит аудит всех компаний, которые причастны к семье предпринимателя.

В свою очередь Роман Гринкевич, который сейчас находится в розыске, заявил о том, что скандал вокруг его семьи заказной. Он также сообщил, что его семья не намерена выезжать из страны за границу.