Розкрадали бюджетні кошти: у Києві затримали полковника ЗСУ та львівського підприємця (фото)

За інформацією слідства, за майже 45 тисяч доларів полковник ЗСУ мав укласти із компанією контракт на постачання товарів військовим на 36 млн гривень.

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СБУ викрила ще одну схему розкрадання коштів, призначених для українських військ. На цей раз затримали полковника ЗСУ та львівського підприємця. Про це повідомляють у пресслужбі Служби безпеки України.

Один із підозрюваних працює начальником одного з управлінь Командування Сил підтримки Збройних сил України. За інформацією слідства, він мав отримати від керівника однієї з львівських компаній гроші, за які обіцяв укласти угоду про постачання товарів для українських компаній.

Фото: Офіс генпрокурора Фото: СБУ

Зокрема, йдеться про неправомірну вигоду у розмірі майже 45 тисяч доларів. Кошти мали передаватися декількома частинами. Затримали підозрюваних у Києві під час отримання першої частини коштів – 14,6 тисячі доларів.

У СБУ кажуть, що за неправомірну вигоду з підприємцем уклали угоду на постачання товарів на 36 млн гривень. Втім правоохоронці викрили підозрюваних завчасно.

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Повідомляється, що за місцями проживання та на робочих місцях було проведено понад 30 обшуків. Під час них було вилучено техніку, документи та чорному бухгалтерію. Окрім того, у підозрюваних виявили 10 млн гривень. Походження коштів наразі з’ясовується.

Фото: СБУ Фото: СБУ

Затриманим оголосили підозру та відправили під варту. Кожен з них може вийти під заставу у розмірі 10 млн гривень.

Наразі правоохоронці встановлюють інших причетних до незаконної схеми осіб. За скоєне їм загрожує 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці грудня у ДБР повідомили, що викрили на спробі підкупу одного із найбільших постачальників Міністерства оборони України. Чоловік намагався дати хабар у розмірі півмільйона доларів за повернення майна своїх компаній, яке було вилучено у справі про оборудки у закупівлях одягу для військових. Медіа писали, що йдеться про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Вже 12 січня у Міноборони заявили, що двоє експосадовців міністерства перебувають під слідством через справу Гринкевича. Також проводиться аудит всіх компаній, які причетні до родини підозрюваного.