РФ удерживает группировку в 20 тысяч военных: Наев рассказал о ситуации на границе

По данным командующего Объединенных Сил ВС Украины, подразделения врага постоянно ведут разведку, обстреливают приграничные районы, а также активно строят фортификационные сооружения.

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Обстановка в Северной операционной зоне остается контролируемой, однако враг сформировал и удерживает группировку на территории Российской Федерации. Об этом сообщил командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook 19 января.

По данным офицера, общая численность вражеской группировки составляет примерно 20 тысяч человек. Он отметил, что российские военные постоянно ведут разведку, обстреливают приграничные населенные пункты, а также активно занимаются инженерно-фортификационным оборудованием местности.

Кроме того, военачальник сообщил о перевооружении российских подразделений на более новое или модернизированное оружие.

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Что касается территории Беларуси, по данным Наева, в районе границы сосредоточены не только пограничники, но и около 1800 человек из состава белорусских вооруженных сил. Военные и правоохранители на постоянной основе проводят мероприятия боевой подготовки.

Наев подчеркнул, что Минск продолжает оказывать Москве помощь в вооруженной агрессии против Украины, поставляя и ремонтируя военную технику. Так, ВПК Беларуси производит и перерабатывает старые боеприпасы для последующей передаче стране-агрессору.

Напомним, 19 января министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о готовности к восстановлению "прагматического диалога" с государствами-членами НАТО, если те откажутся "от агрессивной риторики".

В свою очередь вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью от 19 января заявил, что западные партнеры должны объединить свои усилия для противостояния вторжению России в Украину. В противном случае Кремль может запланировать расширение за пределы своих территориальных границ и напасть на соседние европейские страны.