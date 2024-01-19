Кольцевые гонки: на дороге в Степовом каждый танк ВСУ уничтожает 13 танков ВС РФ, — Forbes

Две БМП М-2 Bradley совместными усилиями атаковали российский танк Т-90 снарядами калибра 25 мм. При этом носились взад и вперед по трассе, чтобы не позволить танку вести прицельней огонь.

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Село Степовое, расположенное к северу от Авдеевки окружено дорогой, напоминающей гоночный трек длиной около 300 метров. На этой дороге, по которой российские танки и боевые машины доставляются в Степовое, в последние месяцы происходили одни из самых драматичных дуэлей. Об этом пишет Forbes.

Когда две БМП М-2 Bradley американского производства совместными усилиями атаковали российский Т-90 и подбили из автопушек 25 мм, они носились взад и вперед по трассе, чтобы не позволить вести прицельней огонь.

В еще одном случае М-2 Bradley промчался по участку и взорвал три российские боевые машины, которые только что обездвижила украинская 109-я территориальная бригада.

С октября такие интенсивные бои ведутся день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Россияне атакуют, но мало чего сумели добиться.

Позиционная борьба выгодна окопавшимся защитникам, но это не совсем односторонняя борьба. Как минимум один М-2 Bradley был подбит на том же кладбище техники в северных окрестностях Степового, которое по преимуществу заполнено останками взорванных российских БМП. Украинский танк Т-64 также пострадал, судя по всему, при попытке отбуксировать М-2.

Россияне теряют в Степовом и Авдеевке гораздо больше техники и людей, чем украинцы. По данным аналитиков из открытых источников Oryx, с середины октября ВС РФ потеряли или оставили в этом районе не менее 488 танков, боевых машин, гаубиц, грузовиков и другой тяжелой техники. Украинцы потеряли 37.

Автор публикации допускает, что личный состав теряется в той же пропорции, то есть на каждого погибшего украинца в Степовом и Авдеевке приходится 13 россиян.

Напомним, что, по оценкам ISW, российские войска под Авдеевкой теряют много бронетехники, но при этом продвигаются.

Также Фокус в своем материале сообщал о "ювелирной точности и особых боеприпасах", которыми Bradley уничтожили российских танк Т-90.