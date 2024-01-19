"Военные страдают": в США требуют исследовать, как звуки взрывов влияют на мозг

Несмотря на 26 исследований Пентагона о влиянии взрывной волны на здоровье военных, до сих пор не выявлено, что будет со здоровьем спустя годы. Черепно-мозговая травма может проявиться спустя годы после службы.

Related video

Законодатели обеих партий США написали письмо министру обороны США Ллойду Остину с требованием исследовать, что делается для защиты мозга военных от взрывов во время использования оружия. Об этом сообщает The New York Times.

Группа сенаторов Элизабет Уоррен (демократическая партия), Джони Эрнст (республиканская партия), Том Тиллис (республиканская партия) написали письмо министру обороны США Ллойду Остину. Оно вызвано недавним исследованием Минобороны и сообщением СМИ ранее, которые показывают, что взрывы от артиллерии, ракетных установок или гранатометов могут вызвать глубокое и длительное повреждение мозга. Однако часто военные не бывают осознанными относительно рисков для здоровья.

"Наши военнослужащие слишком долго страдали от последствий для здоровья от чрезмерного взрывного облучения, и они до сих пор не видят реальных действий для ограничения и отслеживания этих рисков", — написала Уоррен в заявлении.

Травмы головного мозга в результате повторного воздействия взрывчатого вещества могут привести к депрессии, когнитивным проблемам, паническим атакам и вспышкам насилия и другим симптомам. Они могут возникнуть через несколько месяцев или лет. Военные могут воспринимать травмы как ПТСР или другой стресс.

M777 Корпуса морской пехоты США

Часто врачи лечили военных от обычных проблем с психическим здоровьем или наказывали их за проявление агрессии. А армейцы могли выпустить большое количество артиллерийских боеприпасов или ракет и получить травму мозга, которая проявилась после этого.

В письме сенаторов изложено беспокойство относительно долгосрочного влияния взрывов на состояние мозга. Он приказывает Министерству обороны отчитаться до конца февраля об усилиях, направленных на решение этой проблемы. Министерство обороны за последние годы провело 26 исследований о влиянии взрывных волн и их последствий для здоровья. В 2022 году министерство создало масштабную инициативу под названием "Инициатива по здоровью мозга бойца", чтобы собрать информацию о проблеме и рекомендовать решения.

В этом году военные начнут проводить когнитивные тесты для всех новых военнослужащих и будут повторно тестировать их каждые пять лет, чтобы отслеживать признаки психического упадка. Силы специальных операций планируют проводить тесты для своих военнослужащих чаще, каждые три года.

Однако проблема сейчас в том, что военные до сих пор используют оружие, которое вдвое превышает рекомендованный предел безопасности. Сейчас инструкции Пентагона являются лишь рекомендациями. Изучение влияния взрывной травмы на военных все еще продолжается. До сих пор не понятно, какие образцы вооружения вызывают черепно-мозговые травмы. Рекомендации Минобороны пока не основываются на исследованиях и доказательствах.

Напомним, 18 января аналитики зафиксировали в Украине противотанковые гранатометы RPG-75M из Чехии.

20 ноября в Беларуси показали гранатометы "Сапфир", которые могут объединяться в единую систему из 4 единиц.