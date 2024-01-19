"Військові страждають": в США вимагають дослідити, як звуки вибухів впливають на мозок

Попри 26 досліджень Пентагону щодо впливу вибухової хвилі на здоровʼя військових, досі не виявлено, що буде зі здоровʼям через роки. Черепно-мозкова травма може проявитись через роки після служби.

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Законодавці обидвох партій США написали листа міністру оборони США Ллойду Остіну з вимогою дослідити, що робиться для захисту мозку військових від вибухів під час використання зброї. Про це повідомляє The New York Times.

Група сенаторів Елізабет Воррен (демократична партія), Джоні Ернст (республіканська партія), Том Тілліс (республіканська партія) написали листа міністру оборони США Ллойду Остіну. Він викликаний нещодавнім дослідженням Міноборони та повідомленням ЗМІ раніше, які показують, що вибухи від артилерії, ракетних установок чи гранатометів можуть спричинити глибоке й тривале пошкодження мозку. Проте часто військові не бувають усвідомленими щодо ризиків для здоровʼя.

"Наші військовослужбовці надто довго страждали від наслідків для здоров’я від надмірного вибухового опромінення, і вони досі не бачать реальних дій для обмеження та відстеження цих ризиків", – написала Воррен у заяві.

Травми головного мозку внаслідок повторного впливу вибухової речовини можуть призвести до депресії, когнітивних проблем, панічних атак та спалахів насильства та інших симптомів. Вони можуть виникнути через кілька місяців або років. Військові можуть сприймати травми як ПТСР чи інший стрес.

M777 Корпусу морської піхоти США

Часто лікарі лікували військових від звичайних проблем із психічним здоровʼям або карали їх за прояв агресії. А армійці могли випустити велику кількість артилерійських боєприпасів чи ракет й отримати травму мозку, яка проявилась після цього.

У листі сенаторів викладено занепокоєння щодо довгострокового впливу вибухів на стан мозку. Він наказує Міністерству оборони відзвітувати до кінця лютого про зусилля, спрямовані на вирішення цієї проблеми. Міністерство оборони за останні роки провело 26 досліджень щодо впливу вибухових хвиль та їхніх наслідків для здоров'я. У 2022 році міністерство створило масштабну ініціативу під назвою "Ініціатива зі здоров'я мозку бійця", щоб зібрати інформацію про проблему і рекомендувати рішення.

Цього року військові почнуть проводити когнітивні тести для всіх нових військовослужбовців і будуть повторно тестувати їх кожні п'ять років, щоб відстежувати ознаки психічного занепаду. Сили спеціальних операцій планують проводити тести для своїх військовослужбовців частіше, кожні три роки.

Проте проблема зараз в тому, що військові досі використовують зброю, яка вдвічі перевищує рекомендовану межу безпеки. Наразі інструкції Пентагону є лише рекомендаціями. Вивчення впливу вибухової травми на військових все ще триває. Досі не зрозуміло, які зразки озброєння викликають черепно-мозкові травми. Рекомендації Міноборони наразі не ґрунтуються на дослідженнях та доказах.

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