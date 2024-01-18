У украинских военных заметили противотанковые гранатометы RPG-75M из Чехии, — OSINT (фото)

Аналитики считают, что Чехия за последние 2 месяца поставила в Украину новую партию гранатометов LGL-7 и RPG-75M.

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Чехия могла предоставить украинским военным противотанковые гранатометы RPG-75M. В аккаунте Weapons Illustrated OSINT-аналитики сообщили подробности.

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На фото волонтер держит одноразовый противотанковый гранатомет RPG-75M. Его зафиксировали два дня назад, как указано в сообщении.

Специалисты сделали предположение относительно поставок этого оружия. По их мнению, Чехия за последние 2 месяца поставила в Украину определенное количество гранатометов LGL-7 и RPG-75M.

Фото: Weapons Illustrated

В конце октября 2023 года волонтеры из Чехии открыли сбор для украинских Сил обороны. По инициативе "Подарок для Путина", планировали собрать средства на закупку одноразовых противотанковых гранатометов RPG-75M в количестве одной тысячи единиц. Мероприятие организовали к 55-й годовщине вторжения войск Советского Союза и стран Варшавского договора на территорию Чехословакии.

Характеристики RPG-75M

Прицельные устройства гранатомета РПГ-75 состоят из прицела и мушки. Пусковое устройство имеет вид телескопической трубы из двух раздвижных частей.

Калибр гранаты — 68 мм

Масса гранатомета — 3,2 кг

Максимальная эффективная дальность стрельбы — 300 м

Максимальная дальность — 1000 м

Длина гранатомета: в походном положении — 630 мм, в боевом положении) — 890 мм

Максимальная эффективная дальность стрельбы — 300 м

Бронепробиваемость кумулятивной гранаты — 300 мм гомогенной брони

Время действия самоликвидатора — 3-6 секунд

Напомним, 15 января у украинских военных увидели гранатометы LGL-7 чешского производства. Это оружие предназначено для борьбы с различными видами бронетехники. Гранатомет может быть использован для уничтожения живой силы врага, находящейся в легких укрытиях, а также в сооружениях городского типа.