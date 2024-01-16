Штурмовик оккупантов пытался сбить дрон "Магуры" из гранатомета (видео)

Украинские бойцы намекнули, что оккупанты подвергаются постоянным атакам именно беспилотниками, поэтому пытаются использовать против дронов любое стрелковое оружие.

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Один из российских военных пытался сбить с помощью гранатомета дрон Mavic. В Telegram подразделения "Божа справа" 47-й ОМБр "Маґура" опубликовали подробности.

Оккупант увидел, что над позицией кружил БПЛА. Впоследствии он схватил гранатомет и произвел выстрел.

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Защитники намекнули, что оккупанты действуют от безысходности, ведь испытывают постоянные атаки именно украинскими беспилотниками.

"Теперь мы видели все", — отметили в подразделении.

47 бригада "Магура" на фронте

Бойцы 47-й ОМБр остановили наступление войск РФ возле Авдеевки. В результате действий украинских защитников были уничтожены танки и БМП врага. Это произошло недалеко от населенного пункта Степное, расположенного рядом с Авдеевкой Донецкой области, где противник активно пытается окружить город и взять его под свой контроль.

Бойцы 47-й бригады 15 декабря также показали дуэль бронемашин под Авдеевкой. БМП М2 Bradley из 25-мм пушки M242 Bushmaster уничтожил вражескую БМП. После попытки отступить, машину оккупантов еще и добил кассетный боеприпас. БМП по инерции продолжает двигалось дальше, но это было только до первого препятствия.

Бригада "Магура" во время контрнаступления в июле с помощью САУ Paladin уничтожила танк Т-90М "Прорыв" в Запорожской области. После попадания танк "Прорыв" загорелся. Выжил только один член экипажа — он пытается спастись и ползет чуть дальше от бронемашины в направлении деревьев.

Напомним, 16 января дрон ВСУ уничтожил РСЗО "Град" на Херсонщине. Оккупанты с помощью БПЛА обстреливали село Днепровское Николаевской области, пока украинский дрон-камикадзе не взорвал боевую технику.