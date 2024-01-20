Фонарик на $4 млн: как несоблюдение безопасности привело к повреждению F-35 за 90 млн

В воздухозаборник истребителя F-35 засосало фонарик, что повредило сразу много систем в двигателе за 14 млн долларов.

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В марте 2023 года один из работников авиабазы Люк оставил фонарик в воздухозаборнике истребителя F-35. Сумма убытков составила 4 млн долларов, потому что двигатель получил серьезные повреждения. Об этом сообщает журнал Air & Space Forces Magazine.

Протокол расследования обнародовали 18 января, в котором обвиняется техническое обслуживание в том, что они не соблюли меры безопасности. Обычный ручной фонарик повредил двигатель за 14 млн долларов настолько сильно, что его не смогли отремонтировать на месте.

Отмечается, что после инцидента двигатель "прогоняли" в течение 5 минут, чтобы проверить, есть ли утечка топлива. Однако ничего не было обнаружено. Проблему обнаружили, когда выключили силовую установку и услышали подозрительный шум. Поэтому повреждения систем были обнаружены уже во время второй проверки двигателя.

Установлено, что один из технических специалистов не выполнил предупреждение Joint Tech Data и не убедился, что все входные и выходные отверстия двигателя свободны от лишних и незакрепленных предметов. Они визуально не осмотрели набор инструментов после выполнения каждой задачи, которую должен провести тот, кто выписывал инструменты.

Двигатель истребителя F-35 получил следующие повреждения на 3 933 106 долларов США:

повреждение ротора 2 ступени;

повреждение ротора 3 ступени;

повреждение ротора 6 ступени;

топливной форсунки;

перепускного канала;

компрессора высокого давления;

турбины высокого давления;

лопатки вентилятора.

Напомним, 16 января СМИ писали, что известно о новейшей ракете AGM-88G, которая будет уничтожать вражеские системы ПВО.

11 января Lockheed Martin выпустил тысячный истребитель F-35.