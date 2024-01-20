В США показали БТР Stryker с новым вооружением: какие возможности получила машина

Американский БТР Stryker является универсальной платформой, которая может получать различные боевые модули. На этот раз в него интегрировали ПТРК Javelin и крупнокалиберный пулемет.

Related video

Американские военные впервые показали улучшенную версию БТР Stryker во время учений Ghost Ninewa в штате Вашингтон. Об этом сообщает Defence Blog.

1-2 боевая группа БТРов Stryker показала применение обновленных машин с новым вооружением. На бронетранспортере установлен тяжелый пулемет CROWS-J калибра .50 и ПТРК Javelin. Благодаря этому Stryker имеет возможность поразить бронетехнику, включая танки, на расстоянии до 4000 м. Экипаж при этом будет защищен бронекорпусом БТР.

Интеграция ПТРК Javelin потребовала внести определенные изменения в конструкцию, ведь трубу надо каждый раз заменять после выстрела. Это надо делать извне двумя военными. Кроме этого вместе с противотанковым комплексом обновилась оптика на бронетранспортере, что позволит поразить и обнаружить цель на большем расстоянии.

Также Stryker имеет V-образную конструкцию днища Double-V Hull A1. Это повышает защиту и живучесть машины при подрыве на мине. В издании подчеркивают, что разнообразие вооружения Stryker свидетельствует о его универсальности на современном поле битвы. С получением возможности бить основные боевые танки БТР получает дополнительные наступательные возможности против бронированных противников.

Напомним, 8 января СМИ писали, что в США работают над активной защитой нового поколения Sentinel 3.

14 июня СМИ писали, что Stryker оснастили лазерным вооружением, которое будет поражать дроны и ракеты.