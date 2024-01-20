В США показали БТР Stryker з новим озброєнням: які можливості отримала машина

Американський БТР Stryker є універсальною платформою, яка може отримувати різноманітні бойові модулі. Цього разу в нього інтегрували ПТРК Javelin та великокаліберний кулемет.

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Американські військові вперше показали покращену версію БТР Stryker під час навчань Ghost Ninewa у штаті Вашингтон. Про це повідомляє Defence Blog.

1-2 бойова група БТРів Stryker показала застосування оновлених машин з новим озброєнням. На бронетранспортері встановлено важкий кулемет CROWS-J калібру .50 та ПТРК Javelin. Завдяки цьому Stryker має можливість уразити бронетехніку, включно з танками, на відстані до 4000 м. Екіпаж при цьому буде захищений бронекорпусом БТР.

Інтеграція ПТРК Javelin потребувала внести певні зміни в конструкцію, адже трубу треба кожен раз замінювати після пострілу. Це треба робити ззовні двома військовими. Окрім цього разом з протитанковим комплексом оновилась оптика на бронетранспортері, що дозволить уразити та виявити ціль на більшій відстані.

Також Stryker має V-подібну конструкцію днища Double-V Hull A1. Це підвищує захист та живучість машини під час підриву на міні. У виданні підкреслюють, що різноманітність озброєння Stryker свідчить про його універсальність на сучасному полі битви. З отриманням можливості бити основні бойові танки БТР отримує додаткові наступальні можливості проти броньованих супротивників.

Нагадаємо, 8 січня ЗМІ писали, що у США працюють над активним захистом нового покоління Sentinel 3.

14 червня ЗМІ писали, що Stryker оснастили лазерним озброєнням, яке буде уражати дрони та ракети.