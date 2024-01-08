У США працюють над активним захистом Sentinel 3-го покоління: які перспективи у системи

Розробники системи стверджують, що Sentinel у багато разів сильніший за систему Iron Curtain, призначену для бойових машин Stryker, бо може захищати техніку від атак зверху.

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Оборонний підрядник Artis представив для армії США систему активного захисту (APS) Sentinel для бронетехніки і бойових машин, яка зможе протистояти "ударам зверху". Розробники стверджують, що система може захистити машини і практично від усіх загроз прямого попадання, включно з пострілами з танка, протитанковими керованими ракетами, гранатометами і боєприпасами, що баражують. Про перспективи нової системи розповіли оглядачі Defence News.

Автори матеріалу коротко нагадали про інші системи активного захисту для бронетехніки, на які звернуло увагу армійське керівництво Сполучених Штатів. Йдеться про систему Iron Curtain, призначену для бойових машин Stryker, однак після етапу випробувань і демонстрації у 2018 році армія вирішила не вводити її в експлуатацію.

Тим часом після початку бойових дій в Україні, під час яких активно застосовуються дрони-камікадз, виникла потреба захищати бронетехніку не лише по бортах, а й зверху. Тому інженери Artis розпочали розробку системи Sentinel третього покоління.

Що відомо про розробку

Президент компанії Кіт Брендлі у зв'язку з цим зазначив, що нова APS набула значного розвитку завдяки контракту з армійським Управлінням швидких можливостей і критичних технологій, укладеному незабаром після того, як служба відмовилася від Iron Curtain.

За його словами, Sentinel — це доступне за ціною рішення, що забезпечує істотний багатозарядний захист, відмінні характеристики на мінімальній дистанції та дуже низький супутній збиток, що робить його ідеальним як для відкритої місцевості, так і для ближніх міських боїв.

Президент компанії Artis Кейт Брендлі обговорює конструкцію компонентів Sentinel

Брендлі розповів, що Sentinel у багато разів сильніший за Iron Curtain, оскільки система миттєво коригує роботу установки на основі даних сенсорів. Крім того, конструкція дає змогу протидієвим засобам стріляти вгору або вниз — або під іншими кутами, при цьому їх не потрібно розміщувати на машині в безпосередній близькості від датчика.

"Засоби протидії не обов'язково повинні консольно розташовуватися далеко від машини. Вони можуть перебувати прямо перед машиною, а потім вистрілювати під кутом", — зазначив Брендлі.

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Водночас питання зацікавленості армії в новій системі активного захисту залишається під питанням. Американці встановили на танк M1 Abrams систему Trophy APS, вироблену ізраїльською компанією Rafael Advanced Defense Systems. Що стосується тих же машин Bradley, то тут уже йдеться про систему Iron Fist від Elbit Systems. Однак технічні проблеми спочатку завадили її впровадженню, і програма не отримала фінансування для запуску у виробництво.

Тому нова Sentinel може стати прийнятним варіантом як і для машин Bradley, так і для броньовиків Stryker. Ба більше, за словами президента компанії, новою системою вже зацікавилися на Близькому Сході.

Раніше американський генерал Гленн Дін заявив, що армія США досі не має життєздатної системи активного захисту для своїх бойових броньованих машин Stryker. А для впровадження та доведення системи від компанії Artis потрібно занадто багато часу та грошей.