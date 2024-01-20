Дожали "ветераны РФ" после голых видео с Джигурдой: Волочкова поддержала войну в Украине

В сеть попало видео, где Джигурда целует Волочкову в квадратик материи на причинном месте. "Ветераны РФ" возмутились этими кадрами и стали требовать у балерины, чтобы вместо глупости занялась чем-то полезным.

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Российская балерина Анастасия Волочкова поддержала войну с Украиной. Это произошло после угроз в ее адрес "Ветеранов России". Они требовали отменить ее выступления. Об этом пишет SOTA.

Конфликт "Ветеранов" с Волочковой начался 13 января. В тот день в сеть попало видео, на котором российский актер Никита Джигурда целует Волочкову со спущенными штанами в квадратик материи на причинном месте.

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Лидер "Ветеранов России" Ильдар Резяпов заявил, что выходка нетрезвой Волочковой — это аморально и призвал, чтобы вместо того, чтобы заниматься кто знает-чем, лучше бы они с Джигурдой начали собирать гуманитарку для фронта.

Также доносчик требовал отмены выступлений Волочковой.

Но уже 20 января Волочкова появилась в кадре на праздновании дня ее рождения с Резяповым. Тот сообщил, что балерина помогать "добровольческим подразделениям":

"Я под надежной защитой", — заявила Волочкова о Резяпове.

Напомним, что Оля Полякова стихом отреагировала на скандальную "голую" вечеринку с Киркоровым. Мероприятие в Москве стало скандальным и вызвало общественный резонанс. Полякова пошутила над участниками вечеринки.

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