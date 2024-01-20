Дотисли "ветерани РФ" після голих відео з Джигурдою: Волочкова підтримала війну в Україні

В мережу потрапило відео, де Джигурда цілує Волочкову у квадратик матерії на причинному місці. "Ветерани РФ" обурилися цими кадрами і стали вимагати у балерини, щоб замість дурні зайнялася чимось корисним.

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Російська балерина Анастасія Волочкова підтримала війну з Україною. Це сталося після погроз на її адресу "Ветеранів Росії". Вони вимагали скасувати її виступи. Про це пише SOTA.

Конфлікт "Ветеранів" із Волочковою розпочався 13 січня. Того дня в мережу потрапило відео, на якому російський актор Микита Джигурда цілує Волочкову зі спущеними штанями у квадратик матерії на причинному місці.

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Лідер "Ветеранів Росії" Ільдар Резяпов заявив, що витівка нетверезої Волочкової — це аморально і закликав, щоб замість того, щоб займатися хто зна-чим, краще б вони з Джигурдою почали збирати гуманітарку для фронту.

Також донощик вимагав відміни виступів Волочкової.

Але вже 20 січня Волочкова з'явилася в кадрі на святкуванні дня її народження з Резяповим. Той повідомив, що балерина допомагати "добровольчим підрозділам":

"Я під надійним захистом", – заявила Волочкова про Резяпова.

Нагадаємо, що Оля Полякова віршем відреагувала на скандальну "голу" вечірку з Кіркоровим. Захід у Москві став скандальним та викликав суспільний резонанс. Полякова пожартувала з учасників вечірки.

Раніше повідомлялося, що Філіпа Кіркова вирізають з уже знятих новорічних програм після участі в "голій" вечірці.