Оля Полякова віршем відреагувала на скандальну "голу" вечірку з Кіркоровим (відео)

Захід у Москві став скандальним та викликав суспільний резонанс. Полякова пожартувала з учасників вечірки.

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Українська співачка Оля Полякова віршем відреагувала на "голу" вечірку в РФ. Відео артистка ділиться у своєму Instagram.

Зірка сцени зачитала поезію Петра Маги, висміявши скандальний захід в одному з московських клубів, який організувала блогерка Настя Івлєєва. Дрескодом події була відсутність одягу, білизна або прозорі вбрання, що спричинило суспільний резонанс.

На вечірці зʼявилися Філіп Кіркоров, Лоліта Мілявська, Ксенія Собчак та інші, а після розгорання скандалу вони почали просити вибачення, виправдовуючи свої дії.

"Чує,чує Філіпок,

Що візьмуть за хоботок,

І не пустять більше зайку,

в "новогодній огоньок!"

Що, завили про свойо,

Раболєпне шакальйо?-

В яму всіх орієнтацій ,

Загриміли, йо-мойо!

Бо не будеш патріот,

їж без масла бутерброд,

не допустять більше к тєлу,

І назавтра ти-банкрот!" — відреагувала Оля Полякова, зачитавши вірш "Голі дірки".

Оля Полякова

Також вона звернула увагу на персону Лоліти, яка народилася в Мукачевому. Полякова зазначила, що "напившись, бомжі спалять її опудало" в рідному місті.

"Ми тягнулись до Москви,

Щось співали так, як ви,

Але як лікують кулі –

Кращий душ для голови!" — додала українська знаменитість.

Нагадаємо, Філіпа Кіркова вирізають з уже знятих новорічних програм після участі в "голій" вечірці.

Також Фокус писав про перевірку Насті Івлєєвої на несплату податків після організації скандальної вечірки.