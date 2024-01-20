"До наших позиций доходят почти никогда": боец 36-й ОБрМП о "стабильной" ситуации в Крынках

Российские оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ малыми группами, которые состоят из 6-8 человек, но попадают "под раздачу" артиллерии не доходя до украинских позиций, рассказал воин.

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В районе Крынок на Херсонщине российские оккупанты не оставляют попыток выбить Силы обороны с левого берега. Они пытаются штурмовать украинские позиции малыми группами. Об этом со ссылкой на бойцов 36-й бригады морской пехоты ВСУ рассказал в своем телеграмм-канале "Офицер+" лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Ну и как всегда рубрика "вечерние Крынки", об обстановке на плацдарме на левом берегу от морпеха 36-й ОБрМП. Настолько стабильно что и говорить нечего. В тупую идут по открытой местности, пока не накроет арта. До наших позиций доходят почти никогда, что очень хорошо", — написал он.

Отмечается, что в районе Крынок российские оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ малыми группами. Обычно они состоят из 6-8 человек.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 20 января сообщили, что украинские защитники отбили 6 вражеских атак на левом берегу.

"Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск", — говорится в сообщении.

Напомним, что 19 января дрон Сил обороны подстрелил вражеский расчет операторов БпЛА на левом берегу Днепра. Погибли несколько оккупантов — операторов дронов, есть раненые. Расчет постоянно атаковал украинские катера на Днепре.

Ранее бойцы ВСУ сообщали, что по дороге в Крынки на Херсонщине на штурм не дошли два десятка оккупантов. Они спрятались и не выходили на связь.